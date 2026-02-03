Изпращаме пари по нов по-лесен начин. Промените

Мигновено изпращане на пари през телефона в страните от ЕС.

Две основни европейски платежни групи, всяка от които разработва решения за незабавни плащания, ще обединят усилия, за да позволят на гражданите от различни страни в ЕС лесно и бързо да прехвърлят пари един на друг, използвайки мобилните си телефони, считано от тази година, съобщава Франс прес.

Частните консорциуми Европейска инициатива за плащания (European Payments Initiative, EPI) и Европейски съюз за платежни решения (European Payments Alliance, EuroPA) обявиха днес подписването на „меморандум за разбирателство“, който потвърждава успешното приключване на фазата на проучване и отваря път за практическо внедряване на проекта, пише в съобщение Европейска инициатива за плащания, пише Pariteni. bg

Новата услуга, наречена „трансграничен превод“ - платежна услуга, която всъщност е банков превод, ще бъде въведена масово за физически лица през 2026 г. и следващата година за търговци, както във физическите магазини, така и онлайн.

„Обединената коалиция вече обхваща 13 европейски страни и над 130 милиона потенциални потребители“, написа в профила си в „ЛинктИн“ (LinkedIn) Даниел Бал, президент на Френската банкова федерация (FBF) и на „Креди мютюел“ (Credit Mutuel). Според съобщението коалицията е отворена за всички европейски държави, включително за Швейцария и пазари извън еврозоната.

Европейска инициатива за плащания включва 16 акционери, сред които водещите френски банки – „Бе Ен Пе Париба“ (BNP Paribas), „Креди Агрикол“ (Credit Agricole), „Сосиете Женерал“ (Societe Generale), Бе Пе Се Е (BPCE), „Креди мютюел“ и „Банк постал“ (La Banque postale), както и няколко германски, белгийски и нидерландски финансови институции. Организацията разработва платежна система „Веро“ (Wero), наследник на „Пейлиб“ (Paylib) във Франция, което позволява незабавни преводи от сметка в сметка чрез мобилен номер, QR код (двумерен баркод) или имейл адрес.

Европейският съюз за платежни решения също разработва платежно решение, много подобно на „Веро“, действащо в Южна Европа чрез системите „Банкомат“ (Bancomat) в Италия, „Бизум (Bizum) в Испания, „СИБС/Емби Уай“ (SIBS MB Way) в Португалия и в Северна Европа чрез „Випс Мобил Пей“ (Vipps MobilePay) в Дания, Финландия и Швеция.

