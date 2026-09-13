Кой преведе писмото до Зеленски? „Дондуков“ 2 сложи точка на спора
След публикации, че Йотова е изпратила поздрав на украински, президентството уточни какво всъщност е подписала българският държавен глава
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След публикации, че Йотова е изпратила поздрав на украински, президентството уточни какво всъщност е подписала българският държавен глава
Преводът е извършен в съответствие със Закона за БНБ
Новата услуга, наречена „трансграничен превод“ - платежна услуга, която всъщност е банков превод, ще бъде въведена масово за физически лица през 2026...
Незабавните плащания по телефонен номер е най-новата функционалност към пакета на tbi bank
Преводът е извършен в съответствие със Закона за БНБ
С приемането на християнството на Перперикон се появяват първите църкви
С това общият брой на езиците в услугата надхвърли 130
Основната версия, по която се работи, е човешка грешка, каза експерт
ANA VATAN означава земята, от която са дошли предците
Тя обаче не предпазва от коронавируса, затова трябва да се носи върху стандартна маска
Изпратиха специално писмво до СЕМ
НАП: Издадени са над 2600 платежни документа при плащане в брой на и над тази стойност
Туристите ще трябва да притежават документ за отрицателен PCR тест, направен в сертифицирана държавна или частна лаборатория, в рамките на 72 часа пре...
Никой в Германия не е седнал да разяснява езика на Гьоте, казва Димитър Пеев
Аферим, преводач ханъм, написа евродепутът
Те вече могат да ползват видео жестов превод чрез онлайн платформа
Мобилната версия на Google Translate вече превежда в реално време от 27 езика, като използва вградените камери на устройствата, съобщава британският в...
Няма задържане на осигурителни вноски за втора пенсия към пенсионните дружества от страна на НАП. Това заяви Милена Кръстанова, зам. изпълнителен дире...
Езикът на глухонемите придобива звук в проекта на гениален пловдивски математик. Дванайсетокласникът от ОМГ "Акад. Кирил Попов" Николай Даков е разра...
Пловдив. Преводите на документи по делото за радикален ислям са правени от лице, което е завършило бакалавърска степен по „Арабистика" в СУ „Св. Климе...