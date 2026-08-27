Кой преведе писмото до Зеленски? „Дондуков“ 2 сложи точка на спора

Президентството пресече появилия се спор около езика на поздравителния адрес на Илияна Йотова до Володимир Зеленски. Оригиналът, подписан и изпратен от българския държавен глава, е на български език, а появилият се украински текст е неофициален превод, изготвен от посолството ни по установения дипломатически ред.

Уточнението идва, след като редица публикации представиха адреса като изпратен от Йотова директно на украински. Самият Зеленски публикува преведената версия и благодари на българския президент за подкрепата към Украйна.

Оригиналът е на български

„Поздравителният адрес от президента на Република България до украинския президент по повод националния празник на Украйна е изпратен в оригинал на български език“, заявиха от президентството след отправени журналистически запитвания.

От „Дондуков“ 2 обясниха и откъде идва украинската версия. При подобна официална кореспонденция българската институция изпраща документа на български, след което посолството на България в съответната държава изготвя неофициален превод на местния език и го предоставя на адресата. Според президентството точно тази стандартна процедура е била приложена и при поздрава до Зеленски.

Как се появи версията, че Йотова е писала на украински

Повод за спора стана публикацията на украинския президент, в която беше показана снимка на поздравителния адрес на украински език. След това в няколко български медии се появи формулировката, че Йотова е „изпратила“ писмото на украински. БНТ например съобщи, че адресът е изпратен до Зеленски на украински език, докато БТА използва по-прецизната формулировка, че публикуваният от Зеленски документ е на украински.

Именно тази разлика се оказва ключова. Това, което украинският президент е публикувал, не е непременно езикът на оригинала, подписан от Йотова, а версията, която е стигнала до него след дипломатическия превод.

Спекулациите са недопустими

От администрацията на държавния глава реагираха остро на опитите от случая да се правят политически изводи. Според президентството Илияна Йотова е спазила стриктно правилата на дипломатическия протокол, а езикът на публикувания превод не трябва да бъде използван като аргумент за промяна в българската позиция към Киев.

„Абсолютно недопустими са всякакви спекулации относно езика на изпратения поздравителен адрес, както и относно неговото значение“, заявиха от президентството.

Оттам напомниха, че поздравителните адреси между държавни глави по повод национални празници са обичайна дипломатическа практика и израз на уважение към съответната държава и нейния народ.

Зеленски прочете политическото послание, не езиковия спор

Самият Володимир Зеленски не коментира на какъв език е бил оригиналът. Той благодари на Йотова публично и изведе политическото съдържание на посланието: „Украйна високо цени подкрепата и приятелството на България.“ Украинският президент посочи още, че двете държави могат да спечелят от задълбочаване на двустранните отношения.

В поздравлението си Йотова изразява уважение към решимостта на украинците да защитават независимостта и суверенитета на страната си, но отново поставя акцент върху дипломацията и преговорите като път към прекратяване на войната. Украинското президентство също отбелязва именно тази позиция в официалното си съобщение за поздравите, получени от повече от 100 чуждестранни лидери.