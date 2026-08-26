Отрязаха ни за F-16. Как ще пазим небето си

Сложна е ситуацията във Военновъздушните сили (ВВС) и единственото решение, което виждам към момента, е МиГ-29, колкото и да е неприятно за някои. Това каза министърът на отбраната Димитър Стоянов по време на изслушването му по актуални теми в парламентарната комисия по отбрана.

Стоянов каза, че за него няма значение дали самолетите, извършващи еър полисинг (дежурство по охрана на въздушното ни пространство – бел. ред.), са МиГ-29 или F-16. Министърът отговори на въпрос от народния представител Атанас Славов от ПГ на „Демократична България“, предаде БТА.

Самолети F-16 втора употреба няма откъде да бъдат предоставени на България. Днес сутринта получих писмо от компанията Saab (произвеждаща изтребителя Gripen – бел. ред), в което също се казва, че няма как да ни бъдат предоставени самолети втора употреба, посочи Стоянов.

По неговите думи, единственият възможен вариант е да придобием резервни части (за изтребителите МиГ-29 – бел. ред.) от Полша. Информацията, която имам е, че няма сключен договор между Полша и Украйна. Нямаме все още отговор от полската страна, каза още министърът.

Димитър Стоянов посочи, че ако нещо се случи с наличните МиГ-29 оставаме само с осем F-16, които са недостатъчни за еър полисинг. По думите му, задачата става нерешима, ако не укрепим, макар и временно, МиГ-29.

Министерството на отбраната ще направи всичко възможно за доставка на части за МиГ-29, дали от Полша, Унгария или от друга страна, която не е под някакви рестрикции. Целта е България да си пази въздушното пространство сама, като надежден съюзник, защото сме декларирали определен брой самолети, които да бъдат в готовност, заяви Стоянов.

За забавянето на вторите осем нови F-16 той е поискал компенсации и възможните дати да бъдат изтеглени. Министърът посочи, че българската страна няма вина, защото преди нас има много други поръчки, а заводът няма толкова голям капацитет.

Стоянов каза още, че като служебен министър на отбраната е изпратил седем писма за втора употреба самолети Mirage 2000, Gripen и F-16 до Нидерландия, Белгия, САЩ и други. След 2023 г. досега не е направено нищо за придобиването на други самолети, посочи министърът.

По темата за това новите F-16 да започнат да дават дежурства, министърът посочи, че липсва изключително важна система. Нямаме я, защото още не е изпълнен договорът. Имаме уверението, че догодина ще бъде доставена. МиГ-21 и МиГ-29 имат тази система, но при тях тя е морално остаряла. Тази, която ще дойде, е на много по-високо ниво, заяви Стоянов.

Той добави, че има желание F-16 да дава дежурства, но когато са готови самолетът и авиаторите, и при спазване на всички мерки за безопасност.

Министърът определи като „глупост“ информацията, която се тиражира в публичното пространство, че се източват софтуери.