Разкриха истината за дрона в Черно море. Има ли опасност

Специализиран екип от Военноморска база - Бургас е получил днес задача да идентифицира безпилотен летателен апарат, забелязан във водите на Черно море между Царево и с. Варвара.

На място военнослужещите са установили, че това е електрически разузнавателен дрон, който не представлява опасност, съобщиха от министерството на отбраната. Безпилотният апарат е транспортиран във военноморската база.

Специализираният екип действа по искане на областния управител на Област Бургас и след разпореждане на началника на отбраната.