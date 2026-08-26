България готви нов модел за големите инвестиции и инфраструктурата

България готви нов модел за привличане на частни инвестиции в големи инфраструктурни и индустриални проекти. Вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев обсъди с Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) нов Закон за публично-частните партньорства и възможностите за подготовка на конкретни инвестиционни проекти. Идеята е държавният и частният ресурс да се комбинират по-активно, включително с европейско финансиране. Сред секторите, в които новият модел може да се използва, са индустриалните зони, транспортът и енергетиката.

Частният капитал трябва да влезе по-силно

„Имаме ясна цел - повече инвестиции, модерна инфраструктура и по-активно участие на частния сектор. ЕБВР е естествен стратегически партньор на България в този процес и искаме да превърнем този диалог в конкретни проекти и конкретни резултати“, заяви Пулев.

Според него голяма част от проектите, от които страната има нужда, изискват ресурс, който трудно може да бъде осигурен само от държавния бюджет. Затова правителството подготвя изцяло нова законова рамка за публично-частните партньорства, основана на европейски практики.

„Публично-частните партньорства са един от ключовите инструменти, с които можем да мобилизираме частен капитал и да ускорим модернизацията на инфраструктурата в България“, каза вицепремиерът.

От индустриални зони до транспорт и енергетика

Новият модел трябва да може да се използва при различни стратегически обекти - от индустриални зони и транспортна свързаност до енергийна инфраструктура. Замисълът е частните инвестиции да се комбинират с европейски средства и други финансови инструменти, когато това е възможно.

ЕБВР може да участва не само с финансиране, но и с експертиза при подготовката и структурирането на проектите. Това е важно, защото при големите публично-частни партньорства решаващи са правилното разпределение на риска, ясните договорни условия и реалистичната оценка на бъдещите приходи и разходи.

Сегашният икономически модел е изчерпан

По време на срещата вицепремиерът очерта и по-широката икономическа линия на правителството. Според него България трябва постепенно да се отдалечи от модел, основан основно на потребление и задлъжняване, и да насочи повече усилия към производство с висока добавена стойност и големи стратегически инвестиции.

„Фокусът ни е върху производства с висока добавена стойност и стратегически партньорства с утвърдени компании в приоритетни области, защото настоящият икономически модел вече е изчерпан“, заяви Пулев.

Той призна, че подобна трансформация няма да стане бързо, но според него държавата трябва още сега да подготви необходимата административна и законова основа.

По-малко бюрокрация за инвеститорите

Друг приоритет е намаляването на административната тежест за бизнеса. Правителството иска по-добра координация между институциите и по-бързо обслужване на инвеститорите.

За тази цел вече е създадено централно координационно звено, което трябва да бъде връзката между държавната администрация, бизнеса и международните финансови институции.

Пулев подчерта, че партньорството с ЕБВР може да обхване целия път на един проект - от подготовката и оценката до финансирането и реализацията. „Искаме да приложим най-добрите международни политики и стандарти и да направим още повече за модернизацията на България“, заяви той.