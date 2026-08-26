ДПС: Ще работим за по-добро качество на живот и подкрепа за младите семейства

За ДПС грижата за българските граждани е основополагаща цел и незаменим политически ангажимент. Това каза зам.-председателят на парламента и на ПГ на ДПС Айтен Сабри в декларация за новата пленарна сесия на Народното събрание (НС).

Работата на Народното събрание ще бъде изключително динамична и отговорна, посочи тя и допълни, че в рамките на новата сесия ще се проведат насрочените от НС избори за президент и вицепрезидент, предстоят процедури за избор на нов Висш съдебен съвет (ВСС), приемането на държавния бюджет и разглеждането на други закони с ключово значение за бъдещето на страната.

Народното събрание на Република България ще работи в условията на сложна и динамична променяща се международна обстановка, каза Сабри.

Руската военна агресия срещу Украйна, продължаващите регионални въоръжени конфликти и произтичащите от тях икономически последици, предстоящи избори с трудно предвидим политически резултат в държави членки на Европейския съюз (ЕС), както и динамичните промени на пазари на енергоносители, стратегически суровини и редкоземни елементи поставят сериозни предизвикателства пред ЕС, НАТО, както и всяка отделна държава членка, обясни Айтен Сабри.

Тези процеси задълбочават процесите за европейските граждани на несигурност и нестабилност, каза тя. Последователната политика на САЩ и все по-нарастващите изисквания към нашето атлантическо партньорство рефлектират както върху действията на външната ни политика, така и в ежедневното гарантиране на националната сигурност на страната, допълни Сабри.

Тя заяви, че от формацията ще оценяват всяка политика и всяко предложение според неговото реално въздействие върху живота на българските граждани.

Сред основните приоритети пред ДПС Айтен Сабри посочи повишаване на качеството на живота на хората, икономическата стабилност и развитието на земеделското производство.

Сред водещите ни цели са преодоляване на социалните и регионални неравенства, подкрепата за младите хора, семействата и децата, съхраняване на традициите, ценностите и българската култура, както и качественото образование, каза тя.

ПГ на ДПС ще защитава демокрацията, правовата държава и конституционния ред. Ще участваме отговорно по дебатите за държавния бюджет, посочи Сабри.

Сред приоритетите на ДПС са подобряване на качеството на живот на българските граждани чрез активна подкрепа за местната власт, защита на правата на българите - правото на труд и достъп здравеопазване и качествено образование, подкрепа за възрастните хора, гарантиране на политическите права на хората у нас.

Подкрепа за младите семейства чрез целенасочени общински програми, иска ДПС. Партията ще работи за подкрепа и сътрудничество с науката, образованието и културата, за да може техният потенциал да бъде реализиран.

Силата на държавността се измерва силата достойнството на всеки гражданин, каза Айтен Сабри. И заяви: "ДПС винаги е отстоявало принципите на уважение и толерантност, за нас тези ценности са моралната основа, върху която се гради съвременната българска държавност".