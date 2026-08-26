Ивайло Мирчев с нова опорка, опита се да кадрува

Изпадналият зад борда политически щурмовак Ивайло Мирчев изтупа летния пясък от костюма си и напомни за себе си. В удобното студио на бТВ, където умните и красивите се чувстват у дома си, Мирчев се появи, за да развие новата си опорка: кабинетът променял външната ни политика, а олигархията се прегрупирала около началника на премиерския кабинет.

Мирчев обаче е притеснен, изглеждаше крайно несигурен и объркан. Не успя да защити нито една от двете си тези. В подкрепа на първата обяви, че сме излезли от Коалицията на желаещите, в която всъщност никога не се влизали. А за втората така и не извади нито едно доказателство.

Но разкри, кой е министърът, от когото очаква да играе по свирката на "Да, България". Демерджиев работел, но нямал подкрепа от своите, затова опозицията трябвало да се намесва. Мирчев героично заяви, че той и партията му щели да дадат отпор на олигархията и днес да извадят документи за заглушител в Драгалевци, които събрали.

Накрая Мирчев се зае да кадрува в ПП-ДБ за кандидат-президентската двойка. Избирателите имали очаквания да е Андрей Гюров, но това решавал той. Пак Гюров щял да си каже кани Кандев за вице. Както вчера, така и днес Мирчев не декларира категорична подкрепа на "Да, България" обяви само, че десните избиратели щели са получат проевропейски кандидат.

Появата на Мирчев явно трябваше да мобилизира умните и красивите да предизборна атака срещу кабинета, залп за която бе даден миналата седмица през статия в "Гардиън". Но единственото, което показа, бе пълното безсилие на опозицията, липсата на идеи и смяната на опорки.