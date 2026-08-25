И Радостин Василев влезе в боя! Скача за президент

И Радостин Василев влезе в кандидат-президентския бой. Партия МЕЧ издига официално своя лидер за държавен глава. Новината бе съобщена от Христо Расташки във видеообръщение на партията. Кандидатурата за вицепрезидент е на Красимир Манов.

"Благодаря изключително много на Изпълнителния съвет за доверието. Това е най-голямата отговорност, която поемам като лидер на политическа партия и като човек, който милее за своята родина. Считам, че президентският пост трябва да е гласът на хората.

Той трябва да е обединителят на нацията. Нашата нация изстрада достатъчно лъжи. Целият ми политически път, а и не само политическият, е бил борба за истината. Тази истина, която много трудно се приема от хората, но която в крайна сметка ще направи голямата промяна в България", каза Радостин Василев.

"Вярвам, че имам сили да успея. Вярвам, че зад себе си имам много сериозен екип. Благодаря на моята партия, на екипа, с който работя, и се надявам след тези избори да покажем, че нашият глас има значение, че нищо не е предопределено предварително и че е време сами да решаваме нашата съдба", допълни той.

От своя страна Красимир Манов заяви:

"Искам да уверя българските граждани, че ако бъдем избрани за президент и вицепрезидент, в моето лице целият ми житейски опит и цялата ми експертиза, с която разполагам, ще бъдат използвани само в полза на българските граждани, така както е написано в българската Конституция.

Искам да благодаря на нашия лидер, господин Василев, за доверието, което ми оказва, да благодаря на колегите от Изпълнителния съвет и на колегите от партия МЕЧ. Това е изключително висока чест и ние със сигурност ще я оправдаем. Да живее България!"

По-рано през днес инициативен комитет "Народна сила" издигна за държавен глава доцент Георги Димов, а за негово вице - генерал Димитър Шивиков.

Президентът Илияна Йотова вече оповести намерението си да участва в предстоящата надпревара, като каза, че кандидатурата ѝ ще бъде издигната от инициативен комитет. Тя беше подкрепена от БСП и от "Прогресивна България", а социолозите й дават шансове за победа още на първи тур.

По решение на Управителния съвет на БЗНС бившият военен министър Николай Ненчев беше номиниран за кандидат-президент.

Ясна е и още една от кандидатурите за президент - тази на бившия служебен министър на земеделието в кабинета на Андрей Гюров Иван Христанов. Той ще бъде независим кандидат, издигнат от инициативен в комитет, в който ще влезе музикантът Денис Ризов от "Ахат".

Самият Андрей Гюров се спряга като кандидат на ПП-ДБ, като се очаква до края на деня днес да заяви намерението си. Все още обаче Гюров мълчи. Не е ясно и дали, ако скочи за "Дондуков" 2, негов подгласник ще е бившият главен секретар на МВР Георги Кандев.