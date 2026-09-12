И Радостин Василев влезе в боя! Скача за президент
Лидерът на МЕЧ направи видеообръщение
Следете всички новини, анализи и коментари за Меч. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Лидерът на МЕЧ направи видеообръщение
Той упражни правото си на глас с машина
„Безмозъчна главо!“ – избухна Василев от трибуната, след като „Възраждане“ обвини МЕЧ, че осигурили кворума за „Лукойл“
Вдигнахме надписи "Оставка", защото е видимо, че най-вероятно отиваме към избори, заяви лидерът на МЕЧ
Светлинният меч на Дарт Вейдър получи 3,6 млн. долара
На аукциона са представени още камшикът, коланът и кобурът на Индиана Джоунс, костюм на Батман и други
Мотивите са ясни, темата е ясна, декларирана е подкрепа, подписваме се и нека вотът на недоверие да бъде внесен още днес
Ало, МЕЧ ли е?
Изумихме Европа с разделението си
От близо два месеца "Възраждане“ са подготвили решение за вот на недоверие към правителството
Той е обвинен, че е е притискал своя бивша съпартийка да напусне ИТН и парламента
Ивеин Михайлов готвел свой вот на недоверие
МЕЧ също са подготвили вот на недоверие
Гласуването мина без дебат и обяснение на различен вот
Като гражданин ме притеснява, че правилникът се оказва по-силен от Конституцията, заяви вицепрезидентът
Кризата дойде от вас, скочи Драгомир Стойнев на МЕЧ
"Ние сме изключителни твърди за пътя към еврозоната", декларира Борисов
Групата ще бъде с председател Кирил Веселински
Протестът е под надслов: "Вън мутрите от властта!"
Стъпката ще стане по предложение на "Има такъв народ", но споровете са големи