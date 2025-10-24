Скандал и обиди в парламента! Радостин Василев скочи на Цончо Ганев

Заседанието на парламента днес се превърна в арена на откровен политически екшън. Скандали, обиди и взаимни обвинения белязаха обсъждането на включването на нова точка в дневния ред – второто гласуване на Закона за насърчаване на инвестициите, свързано с темата „Лукойл“.

Скандалът в залата

Предложението за промяна в дневния ред бе прието след серия от гласувания и прегласувания, въпреки бурната съпротива на „Възраждане“. Депутати от партията на Костадин Костадинов скочиха, че точката не била спешна, но протестните им възгласи останаха без резултат. След искане за проверка на кворума бяха регистрирани 125 народни представители – достатъчно за продължаване на заседанието.

Тогава напрежението рязко ескалира. Цончо Ганев от „Възраждане“ обвини колегите от опозиционните формации „Величие“ и МЕЧ, че осигурили кворума, и че хората на Радостин Василев били гласували „за“ таксата „водомер“. Това разгневи Василев, който отвърна остро от трибуната: „Безмозъчна главо, Цончо от „Възраждане“, говореща главо безмозъчна!“

Наказание и оправдания

След словесната престрелка заместник-председателката на парламента Росица Киселова му наложи наказание „забележка“ за обидно поведение. Василев обясни, че неговите депутати не са давали кворум, а били засечени технически грешки. „Пултът на колегата Николай Радулов не е работил коректно. Така и гласът му за таксата „водомер“ бе отчетен неправилно“, оправда се Василев.

Инцидентът се превърна в поредната словесна буря в пленарната зала – този път между опозиционни формации, които по традиция си разменят огън не само срещу управляващите, но и помежду си.

