Народното събрание приема у нас голям черноморски форум

Народното събрание на България е домакин на 66-ата Генерална асамблея на Парламентарната асамблея на Черноморското икономическо сътрудничество. Форумът ще се проведе в София от днес до 25 ноември и ще събере делегации от парламентите на държавите членки на организацията. Основната тема тази година ще бъде партньорството с Европейския съюз и други международни институции.

Заседанията на форума

Председателят на Народното събрание и председател на ПАЧИС Рая Назарян ще открие и ръководи заседанията на ръководството на Асамблеята, които традиционно предшестват основните пленарни събития. Заместник-председателят на парламента Драгомир Стойнев ще открие официално Генералната асамблея на 24 ноември 2025 г. от 10.00 часа. Очаква се делегатите да бъдат приветствани от председателя на парламента на Грузия Шалва Папуашвили, от ръководителя на българската делегация Петър Кънев и от генералния секретар на ПАЧИС Асаф Хаджиев. На откриването са поканени и представители на други международни организации и дипломатически мисии.

Ротация в председателството и културни акценти

На форума Драгомир Стойнев ще предаде ротационното председателство на ПАЧИС на Шалва Папуашвили. България пое ръководството на Асамблеята от парламента на Азербайджан на 1 юли 2025 г. за срок от шест месеца. В рамките на събитието ще бъде открита и изложбата „Морето сближава всичко далечно“, представяща стари карти на Черно море.

Работни теми, избори и бюджет

Програмата на Генералната асамблея включва доклади за дейността на ключовите органи в рамките на Черноморското икономическо сътрудничество: Организацията за ЧИС, Черноморската банка за търговия и развитие, Бизнес съвета на ЧИС, Международния център за изследвания на Черно море и Съюза на сдруженията за пътен транспорт на ЧИС. Делегатите ще изберат нови заместник-председатели на ПАЧИС и ще приемат бюджета на Асамблеята за 2026 година.

Решения за развитие и визия за бъдещето

Предвижда се парламентаристите да приемат препоръки за икономическите, правните и социалните аспекти на използването на изкуствения интелект като инструмент за устойчиво развитие в региона. Те ще определят и мястото, датата и дневния ред на следващата Генерална асамблея. „Очаквам далновидни решения, които да подпомогнат сътрудничеството и развитието на страните от Черноморския регион“, заяви Рая Назарян на среща с генералния секретар на ПАЧИС Асаф Хаджиев на 21 ноември.

