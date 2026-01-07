ВМРО: Столична община, Терзиев и ППДБ нямат никакъв план за справяне с кризата с боклука!

Има ли въобще план със срокове, мерки, стойности, числа? Говорим само за извозване на отпадъците, а метене, миене, чистене на шахти, на сняг и др.?

Общинският съветник от ВМРО в Столичния общински съвет Карлос Контрера изнесе данни за неправомерно удължените два договора с „Титан“ и увеличение на цените по тях:

Стара цена за събиране и транспортиране на отпадъци по договор с „Титан“ от 02.03.2020 г. - 173 лв./тон; цена по удължения незаконно с Анекс 2 договор - 209 лв./тон. Прогнозна цена на Столична община от поръчката от май 2025 г. - 166,67 лв./тон.

Извозване на ЕГО (едрогабаритен отпадък) - стара цена по договор с „Титан“ от 02.03.2020 г. - 74 лв./тон; цена по удължения незаконно с Анекс 2 договор - 111 лв./тон. Прогнозна цена на Столична община от поръчката от май 2025 г. - 74 лв./тон.

Ръчно почистване на отпадъци от улични кошчета за 1 бр. - стара цена по договор с „Титан“ от 02.03.2020 г. за 1 брой -1,7 лв.; цена по удължения незаконно с Анекс 2 договор – 2,55 лв./бр. Прогнозна цена на Столична община от поръчката от май 2025 г. – 0,67 лв./бр. Увеличение с над 200%. Добре ли е?

Ръчно метене на тротоари, регули на улични платна, алеи, спирки на МГТ, надлези, подлези, подходи към метростанции и др. - стара цена по договор с „Титан“ от 02.03.2020 г. за дка - 9 лв./дка.; цена по удължения незаконно с Анекс 2 договор - 24 лв./дка. Прогнозна цена на Столична община от поръчката от май 2025 г. – 10,65 лв./дка.

Отново се питаме в задачата защо Васил Терзиев се съгласи на цени с 50% над прогнозните по собствената му обществена поръчка и то като удължи за втори път изтекъл договор? Кой сега е мафията? Има ли добра мафия и лоша мафия?

Има още поне десет позиции, при които има драстично, фрапантно разминаване между прогнозната цена, определена от Общината през м. май 2025 г., старите цени и цените по анексите с „Титан“. Това ли е борбата с мафията на ППДБ? Газят закона, сключват незаконни индексации с близо 50% увеличение, а за някои дейности над 100%? Числата не лъжат.

ППДБ и Терзиев нямат план. Има хаос. А там, където цъфти хаос, има нечисти сметки, мръсни интереси, мутри и мафия. Явно планът на Терзиев беше да подпише на скъпото с „Титан“ и да им удължи договорите до конкурс, като им вдигна и цените.

Прехваленото СПТО - заводът за боклук, определено се проваля в събирането и извозването на отпадъци в Подуяне и Слатина. Чухме безкрайно тъпи обяснения от зам.-кмета по екология и от директора на завода. Най-култовото е, че шофьорите на камионите ги било страх да влизат по малките улици. Другото култово е това, че трябвало да си хвърляме боклука в централните контейнери за по-лесно.

Въпрос на дни е бесни столичани да почнат да си изсипват боклука на „Московска“ 33. Хората, особено в „Люлин“ и „Красно село“, които Терзиев първи жертва в схемата, стават крайно гневни. Лакърдиите за борбата с мафията катастрофираха при подписването на договори и удължаването на договори с „Титан“.

ППДБ заринаха София в боклук. Градът никога не е бил толкова мръсен и неугледен. Политическата отговорност за хаоса и мръсотията е на Терзиев и ППДБ. Ще я носят ли? Или пак ще се оправдават с галактическия заговор? За пореден път го казвам - очаквам Васил Терзиев да внесе в Общинския съвет план, график, концепция как да излезем от кризата. План с ясни срокове, мерки, с нужното финансиране, за да знаят гражданите кое, как и кога ще се случи. Политиката на недомлъвки и „тука има, тука няма“ не може да продължава.

Ако не могат, да сдават и да си ходят!

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com