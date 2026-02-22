Скандалът расте! Цицелков се заинати

Скандалът с вицепремиера за един ден Стоил Цицелков расте. В интервю за бТВ той обяви, че няма да напусне Обществени съвет на ЦИК. Вчера ръководството на ЦИК обяви, че чака решението му и ако Цицелков не се оттегли, ще предприемат действия.

Припомняме, че Брюксел потвърди, че Цицелков е отстранен за 5 години от възможността да наблюдава избори. Причината е "инцидент с жена в хотелска стая в Гана", обяви няколко пъти публично лидерът на ПГ на ИТН Тошко Йорданов.

"Беше по времето на Ковид 2020 г. в Гана. Имахме изключително стриктни правила за лична безопасност, за да не се заразим. Тогава в Гана нямаше все още масово ковид и голямото притеснение беше ние като чужденци да не я занесем тази зараза. Имаше чисто нови правила за безопасност, които неволно след приключване на мисията аз наруших и ми беше наложен "охладителен период", което важи само за работа на терен, мога да продължа да работя за комисията като експерт. Не съм нарушил правила, свързани с непристойно поведение, не е имало друг човек - жена, момиче", заяви днес Цицелков.

Аз и в момента работя за комисията и никога не съм преставал. И през 2021 г., когато се върнах в България, работех за всички избори към ОССЕ. Аз съм единственият българин, участвал в срещи за Венецианската комисия.

За мен тези нападки са комплимент, ще сърфирам по сълзите на всички, които са разочаровани, че не могат да купуват избори. Няма да си подам оставката като член на обществения съвет към ЦИК. Аз съм реабилитиран и няма никаква причина, морална или друга, да не работя за изборите, допълни Цицелков. И обвини ЦИК, че не се справят с изборите.

Днес е прошка (Сирни Заговезни - бел.р.), искам да поискам прошка. Единственото нещо, за което съжалявам и се чувствам виновен, е, че се качих в автомобила си след употреба на алкохол, бях спрян и санкциониран от полицията. Това доведе до присъда - пробация, тъй като бях с чисто досие. Най-близкият ми човек загина в катастрофа, каза още Цицелков.

Той призова младите хора да не правят такова нещо. Според него, когато някой разнася лични данни от трибуната на парламента, това е нарушение на закона. Освен това подчерта, че той е реабилитиран, което означава, че нещо трябва да е напълно заличено и да не могат да го извадят. По закон реабилитацията означава, че имам чисто свидетелство за съдимост, каза Стоил Цицелков.

Цицелков призна също, че съществува документ от полицейска регистрация, който обаче той не може да види и прочете, по повод "детска случка", когато полицията намира на земята до него и приятелите му цигара от 0,55 грама марихуана. Тошко Йорданов обяви през седмицата, че става въпрос за 55 грама марихуана, които стигат за направата на 220 цигари.





