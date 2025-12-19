Депутатите обсъждат участие на България във Фонд „ЕС за Украйна“

Законопроект за ратифициране на Споразумението за принос между България и Европейската инвестиционна банка по Фонд „ЕС за Украйна“ ще бъде обсъден в парламента. Участието на страната ни е предвидено под формата на държавна гаранция в размер на 10 млн. евро, одобрена от Министерския съвет още на 11 октомври 2023 г. и заложена в Закона за държавния бюджет за 2025 г.

Фондът „ЕС за Украйна“ е част от инициативата на Европейската инвестиционна банка за подпомагане на възстановяването на страната след войната. Чрез него държавите членки на ЕС, Европейската комисия и други донори могат доброволно да участват с парични вноски, гаранции или комбинация от двете, като средствата се използват за финансиране на проекти в публичния и частния сектор с акцент върху общинската инфраструктура.

При активиране на гаранциите евентуалните загуби по операциите на ЕИБ се поемат солидарно от всички участващи държави пропорционално на дела им във Фонда. До момента споразумения за принос са подписани от 16 държави от ЕС, като общият размер на поетите ангажименти надхвърля 410 млн. евро.

С ратифицирането на споразумението България ще се присъедини към този европейски механизъм за подкрепа на възстановяването на Украйна, включително чрез реконструкция на критична инфраструктура и улесняване на достъпа до финансиране за бизнеса. В петъчния парламентарен контрол се очаква участие на вицепремиера и министър на транспорта в оставка Гроздан Караджов, както и на още няколко министри в оставка.

