ИТН внася предложение да се върне охраната на НСО на президентството

Знаете, че това Народно събрание направи една промяна в закона, с която реално се отнеха колите на НСО от президентството, утре ние ще внесем предложение за отпадане на тази промяна.

Това съобщи пред журналисти в парламента председателят на ПГ на „Има такъв народ“ (ИТН) Тошко Йорданов, предаде репортер на БГНЕС.

След тези думи Тошко Йорданов си тръгна от парламентарните кулоари без да отговори на журналистите, които отправиха въпроси по темата.

Припомняме, че в началото на месец октомври парламентът реши автомобилите на Националната служба за охрана (НСО) да не превозват администрацията на президентската институция.

Преди това депутатите отнеха правомощията на президента да подписва укази за назначаването на шефове на служби. Измененията в закона бяха внесени от бившия министър на вътрешните работи и депутат от "ДПС-Ново начало" Калин Стоянов.

Това дойде като решение след като в началото на август президентът Румен Радев пътува из Варна с кортеж от 7 коли.

По-късно президентът Румен Радев изпрати писмо до началника на Националната служба за охрана, с което съобщава, че в знак на солидарност със служителите на администрацията си ще пътува с личния си автомобил. Това щяло да важи "в случаите, когато въпросните служители са принудени да ползват личните си автомобили за изпълнение на служебни ангажименти".

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com