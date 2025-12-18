Дерибеите изненадаха Радев! Обявиха се за автори на протестите

По време на консултациите при държавния глава след оставката на правителството „Алиансът за права и свободи“ направи опит за политическа акробатика, която трудно издържа проверка с фактите. От формация, подкрепяла управлението, АПС внезапно се самообяви за едва ли не идеолог и морален инициатор на протестите, които доведоха до падането на същото това правителство.

Протестът като чужд костюм

Пред президента Румен Радев председателят на парламентарната група на АПС Хайри Садъков заяви, че именно те първи „ясно“ били посочили необходимостта от разграждане на определен управленски модел и че подкрепата им за кабинета била продиктувана от „държавнически приоритети“. По думите му излизането от управлението било „лесно решение“, въпреки „силната обществена реакция“.

В тази версия на събитията АПС се явяват едновременно като част от властта, неин коректив и накрая – като глас на площада. Само че протестите, за които говори Садъков, бяха именно срещу модела на управление, в който формацията участваше и който подкрепяше с гласовете си в парламента.

Да си и власт, и опозиция, и площад

АПС стигнаха още по-далеч, заявявайки, че повече от 130 депутати били „оспорени от обществото и площада“, което правело ново управление практически невъзможно. С други думи – формацията признава масовото отхвърляне на политическото мнозинство, но удобно пропуска факта, че самата тя беше част от това мнозинство в началото.

В опита си да се позиционира като морален арбитър АПС настоя и за „национален консенсус“ за честни избори, машинно броене и промени в изборния процес – апели, които звучат особено странно, когато идват от политическа сила с ръководител дългогодишно участие в парламентарното статукво.

Президентът връща топката

Държавният глава Румен Радев реагира хладно и върна темата там, където ѝ е мястото – в Народното събрание. Той подчерта, че именно депутатите са тези, които трябва да отворят Изборния кодекс и да поемат отговорност за намаляване на субективността при отчитането на вота, с което ясно даде да се разбере, че призивите не могат да заменят законодателните действия.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com