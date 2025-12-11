Маркет Линкс: 82% от българите протестират срещу модела на управление

Ново проучване на Маркет линкс и бТВ показва необичайна за българските условия степен на единодушие: огромното мнозинство от 82% от гражданите смятат, че протестите са насочени пряко срещу модела на управление в страната. Едва 31% приемат тезата, че протестите са опит за създаване на хаос, докато 61% категорично отхвърлят подобно твърдение. Социологът Добромир Живков подчертава, че тези данни отразяват моментни настроения, но въпреки това ясно очертават изключителна обществена консолидация в разбирането за причините зад недоволството.

Протест срещу цялата система, а не срещу отделни решения

Според Живков българите вече протестират не срещу конкретни политики, а срещу цялостния модел на управление. Той отбелязва, че недоволството е едновременно срещу бюджета, срещу правителството и срещу лидерите на управляващата коалиция. За него това, че толкова голям дял от обществото определя протестите като насочени срещу самия модел на власт, е рядкост дори за най-напрегнатите моменти от политическата история на страната. В този обединен негативен вот влизат симпатизанти както на десни, така и на леви формации, което допълнително подчертава дълбочината на обществената криза.

Масова подкрепа за протестите и тревога от бъдеща нестабилност

Общата подкрепа за недоволството достига 71%, докато едва 16% се обявяват против него. Петдесет и шест процента от анкетираните искат оставка на кабинета, но същевременно немалко хора се страхуват от продължителен цикъл на избори и политическа несигурност. Недоволството от бюджета също е категорично, като 72% го отхвърлят. Според Живков това показва ясно разграничима обществена позиция, въпреки опасенията от бъдещи сътресения.

Кризата на доверието в институциите се задълбочава

Доверието към правителството продължава да спада, като от 24% през септември достига едва 18% сега. Народното събрание остава институцията с най-ниско доверие – 70% недоверие срещу 12% подкрепа. При политическите лидери най-висок рейтинг продължава да има президентът Румен Радев с 45% одобрение, но данните от проучването едновременно показват и усещане за изчерпване на сегашния модел на управление, независимо кой го представлява. Бойко Борисов и Костадин Костадинов имат по 20% одобрение, но високите нива на неодобрение ги поставят в трудна позиция.

