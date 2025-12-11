Диана Дамянова прочете присъдата на вота на недоверие

Вотът на недоверие към кабинета няма да мине. В това беше категорична пиар експертът Диана Дамянова в интервю за БНТ, подчертавайки, че политическата ситуация вече се движи с инерция, която не може да бъде спряна. По думите й процесът прилича на „лавина“, а властта се намира в момент на необратимо разклащане. Тя дори отбеляза иронично, че очаква Бойко Борисов скоро „да изтегли първите 5 евро от банкомат“, ако настоящият политически натиск се задълбочи.

Според Дамянова продължителността на протестите ще зависи от това дали ще има опити за договаряне на дата за избори. „Присъдата е прочетена, въпросът е оттук нататък колко време ще траят обжалванията по нея“, коментира тя, намеквайки, че политическите процеси вече са необратими.

Пиар експертът твърди, че именно отказът на Бойко Борисов и Делян Пеевски да позволят на премиера Росен Желязков да представлява кабинета е довел до допълнително изостряне на общественото напрежение. „Това изнерви хората“, подчерта тя.

Дамянова вярва, че протестите ще доведат до избори, но ключовият въпрос е дали множеството, което излиза на улиците, ще се появи и пред урните. „Ако снощи имаше 300 хиляди по улиците на България, то трябва да гласуват 3 милиона“, заяви тя.

По думите й няма значение как ще гласуват БСП и ИТН. „Студената вода е изпита. Те имаха шанс да се върнат исторически, но според мен са чао“, добави Дамянова.

