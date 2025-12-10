Радев: Моят избор е ясен

Президентът Румен Радев отново направи залп към управляващите след протеста.

Хората изпревариха парламента и тази вечер гласуваха недоверие на кабинета. Сториха го незапомнен брой българи от всички възрасти и партии по площадите на София, Пловдив, Варна, Бургас...в цяла България и в Европа, това написа той в профила си във Фейсбук.

Протестът роди широк обществен консенсус срещу задкулисието – такъв, който е по-важен от всички различия и от всички опити за присвояване на надеждата. Уважаеми народни представители, утре избирате между достойнството на свободния вот и позора на зависимостите. Между гласа на народа и страха от натиск. Чуйте площадите! Вие сте на ход! Моят избор е ясен.“





