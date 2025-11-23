Вежди Рашидов: Младите гледат към Пеевски, Доган е формалин

Ахмед Доган прави опит да се върне в политиката с проекта Алианс за права и свободи, но още преди да е започнал, този план вече изглежда провален. Харизмата и контролът, които някога го изстреляха на върха, днес са заменени от усещане за политическа история, затворена в музейна витрина. Вежди Рашидов нарече Доган „формалин“ и отсече: парадният вход е затворен завинаги.

Младите го подминават

„Нищо няма да стане. Вече е формалин. То е свършено вече. Човек, който един път е минал през парадния вход на политиката, много трудно влиза отново там“, заяви Рашидов пред БНТ, коментирайки проекта на Доган.

По думите му истинският феномен в политическата игра вече е Делян Пеевски, който е успял да овладее младежката енергия в ДПС.

„Той усети младите хора вътре. Младите момчета турци и нетурци, българи и небългари, искат да са равни. Те са компютърно поколение, те искат да са заедно“, каза Рашидов и даде да се разбере, че младежите не гледат назад към старите лидери, а напред към тези, които днес дърпат лостовете на властта.

Уличните свади унижават държавата, а президентът играе политик

Бившият председател на НС отправи критики и към президентската институция. „Президентът прави една малка грешка. Не знам дали е грешка, той си отговаря, голям човек е. И се държи като политик. Той трябва да е държавник“, подчерта Рашидов.

Той добави, че Пеевски също трябва да намали тона, защото „тази свада не помага с нищо на държавата и с нищо на българския парламент. Тя е улична кавга. Ние се мърсим неуморно без да вършим работа“.

Рашидов осъди и политическите символични акции: „Това ли е проблемът на българската държава? Едни да поставят някакви прасета, решават някакви проблеми ли? Ние говорим за хора, политици и държавници.“

Борисов вече е история, но политическата отговорност трябва да се споделя

Рашидов защити част от ключовите личности в ГЕРБ, като определи Теменужка Петкова и Делян Добрев като подготвени и професионални кадри.

Той коментира и социалните политики: „Аз бях против да се дават например добавки само на най-бедните, защото не е честно така. Но все пак и това е нещо“.

За Борисов той отбеляза: „Борисов искаме не искаме остава в историята. Той е единственият който три пъти е премиер. Бойко Борисов вече не може да бъде товарен с цялата отговорност за държавата. Не е почтено“.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com