"Трети март" става партия, пак кани Радев за лидер

Движение „Трети март“ подаде документи за регистрация като политическа партия в Софийския градски съд.

"Вярваме, че това е правилната стъпка, за да продължим борбата за просперитета на Родината", заявяват от „Трети март“.

Едновременно с това, от „Трети март“ изпратиха Отворено писмо до президента на Република България Румен Радев, в което заявяват, че го припознават като техен неформален лидер.

Припомняме, че след като партията бе официално учредена в Несебър на 20 декември, Радев официално се разграничи от "Трети март".

„Движение Трети март“ и движението за президентска република, както и всякакви други производни, нямат нищо общо с мен и с президентската институция - обяви на 22 декември държавният глава. „Хората, които се представят за организатори на моя партия и които събират пари от мое име, са измамници и подставени лица на олигархията“, обясни Радев.

„Направихме първата крачка към създаването на Политическа партия "Трети март". Учредителите се обединиха около следното: Подкрепяме изцяло политиката на президента на Република България Румен Радев. Вярваме, че той е единствената реална алтернатива на проваленото управление на коалиция „Магнитски“. Приемаме Румен Радев за наш неформален лидер“, се казва в декларацията им, предаде БГНЕС.

„Трети март“ ще участва на предстоящите парламентарни избори и ще бъде важна част от следващото управление на България, посочват още те.

Председател на движението „Трети март“ е Тихомир Атанасов.

