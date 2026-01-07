500 хиляди души повече искат да гласуват

България върви към нови предсрочни избори, а президентът призова за промени в Изборния кодекс и масово гласуване.

"Ако президентът даде първия мандат в рамките на тази седмица, можем да кажем, че не се е забавил. Това би спънало и неговия политически имидж като решаваща роля във време на кризи. След мандатите ще дойде време и за назначаване на служебно правителство. Ако той изглежда като човек, който бави процеса, ще припознае, че не е в негова полза", коментира политологът Мила Мошелова в студиото на "България сутрин".

По думите ѝ Радев има представа как трябва да изглеждат промените в Изборния кодекс. Тя припомни, че на последните президентски избори е било в негова полза по-активното машинно гласуване.

Социологът от "Алфа рисърч" Павел Вълчев заяви, че тенденциите са за по-висока избирателна активност.

"Има по-високо желание за гласуване, 300-500 хиляди души повече изявяват желание да гласуват в сравнение с последните избори. Много е важно каква ще бъде кампанията, доверието към изборния процес е изключително важно", каза Вълчев.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com