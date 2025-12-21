Отровен двойник вместо партия, илюзии вместо мнозинство

Учредената в Несебър партия „Трети март“, която публично твърди, че приема президента Румен Радев за свой неформален лидер, прилича на нещо средно между отровен двойник и заблуждаваща политическа маневра. Това заяви социологът Първан Симеонов в ефира на бТВ, като постави под съмнение реалния потенциал на формацията.

По думите му Радев разполага с много възможни сценарии за политическо навлизане, но този е твърде ограничен. Ако самият Първанов беше на мястото на президента, би избрал далеч по-прагматичен подход - разполагане на подготвени хора по места и бърза, концентрирана кампания малко преди изборите, без да се товари с местни структури и вътрешни зависимости. Симеонов направи паралел с партиите ментета около Симеон Сакскобургготски през 2001 г.

Радев без ход и държава без ресурс

Според социолога обаче към момента президентът по-скоро няма да предприеме нищо. Причината не е само политическа, а и финансова. Държавата влиза в труден период, ресурсът е изчерпан, а всяко управление ще бъде принудено да търси компромиси и партньорства. В този контекст Симеонов очерта мрачна картина на политическите нрави.

Той описа ГЕРБ като затворена и капсулирана структура, чийто лидер говори като в група за взаимно изслушване и излъчва омраза към всички останали. Либералните формации били фокусирани върху странен език, докато лагерът около Делян Пеевски живеел в собствена изкуствена вселена. Президентският лагер, по думите му, излъчва ехидност към всички останали. В такава среда въпросът не е кой ще спечели, а как изобщо ще се водят преговори.

Математиката на властта и рискът за Радев

Симеонов направи и конкретна сметка. При хипотетичен парламент с по около 500 хил. гласа за ГЕРБ, ПП-ДБ и лагера около Пеевски, дори Радев да събере около един милион гласа, това би означавало приблизително 80 депутати и задължително договаряне. В такъв сценарий президентът би се изправил пред тежък парламент, който трябва да търси пари и да решава ключови институционални въпроси, включително реформата на ВСС.

Затова социологът допуска, че за Радев по-изгоден ход би бил да изчака този труден период и да влезе по-късно, например през лятото, когато политическата среда може да се окаже по-благоприятна.

Протестен потенциал, но без гаранции

Според Симеонов добрата новина е, че автентичната енергия отдолу е млада и активна. Въпросът обаче е кой ще я капитализира. Той припомни, че през 2020 г. протестът искаше едно, а впоследствие победи Слави Трифонов. Подобен сценарий е възможен и сега, като голяма част от пространството може да бъде заето от Радев, без това да означава автоматичен конфликт с ПП-ДБ, между които вече има своеобразен студен мир.

В същото време Симеонов прогнозира, че ДПС-Ново начало може да отнеме между 100 и 150 хил. гласа от ГЕРБ, докато ПП-ДБ едва ли ще постигнат мечтаното мнозинство. Той завърши с предупреждение, че партиите трябва да спрат да вярват в собствената си пропаганда, включително в митовете за изборни манипулации, защото реалният проблем вече е по места - липса на хора дори за изборна администрация.

