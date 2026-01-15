Политика

Алгафари за изборите: Дали ще е машина, хартия или боб - няма значение

Анализаторът защити охраната от НСО и разби мита за изборната технология

Снимка: бТВ
15 яну 26 | 8:46
815
Иван Ангелов

Парламентът реши Националната служба за охрана да не бъде ограничавана само до лица на висши държавни длъжности, с което отхвърли предложение за по-тесен кръг на охраняваните. Решението предизвика нова вълна от политически и експертни коментари, сред които и този на анализатора и пиар експерт Нидал Алгафари в ефира на бТВ.

По думите му охраната не е въпрос на пост, а на реална оценка на риска, която се прави от специализирани комисии. Ако има заплаха за живота на дадено лице, държавата е длъжна да реагира, независимо от заеманата позиция. Алгафари даде пример, че евентуален инцидент с разпознаваема фигура като Делян Пеевски трудно би бил възприет като случаен и би изпратил негативен сигнал към регионите и обществото като цяло.

От темата за охраната разговорът естествено премина към другия вечен политически спор - този за начина на гласуване. Алгафари отбеляза, че в обществото има сериозно разделение между привържениците на машинния вот и тези на хартиените бюлетини, но подчерта, че доверието е разклатено и към двата модела. По думите му съмненията са били насаждани целенасочено, включително от политически лидери, което е довело до усещане за несигурност независимо от избраната технология.

Той припомни, че в световен мащаб едва няколко държави използват машинно гласуване, докато преобладаващата част разчитат на хартия, без това да поставя под въпрос демократичния характер на изборите. Според Алгафари настоящият модел на гласуване у нас ще се запази, а резки промени не са нито възможни, нито желателни в кратки срокове – позиция, която съвпада и с препоръките на Венецианската комисия.

Анализаторът беше категоричен, че основните изборни манипулации не са свързани с машините или хартията, а с корпоративния и фамилния вот. Според него технологията няма как да реши проблем, който е вкоренен в начина на политическо влияние и контрол върху избиратели, като отбеляза, че резултатите биха били сходни независимо от формата на гласуване. Той обобщи позицията си с ирония: „Дали ще е на машина, на хартия или ще хвърляме на боб - резултатът няма да е по-различен, ако корпоративният вот и натискът си останат.“

В хода на разговора Алгафари влезе и в задочен спор с политолога Слави Василев, като подчерта, че демокрацията предполага повече от една гледна точка и че опитите за налагане на единствено „правилно“ мнение по изборните теми са контрапродуктивни. Според него именно сблъсъкът на различни позиции е това, което отличава плуралистичното общество от авторитарните модели.

Алгафари коментира и честите избори, като изчисли, че всеки вот струва около 50 млн. евро и предупреди, че поредица от предсрочни избори вероятно ще произведе сходни резултати без реална политическа промяна. В този контекст той отбеляза и дългогодишното напрежение между ПП-ДБ и президента, припомняйки стари скандали и неизяснени послания, които според него продължават да тежат върху доверието в политическия процес.

Автор Иван Ангелов

3 Коментара
анонимен
преди 1 час

вместо да бръщолевиш простотии иди от името на герб в някоя секция и наблюдаваи как върви процеса особено края на деня

Чичо
преди 1 час

Elon Musk за изборите с машини &gt;&gt; https://x.com/elonmusk/status/2007130787033027020 USAID финансираше SMARTMATIC ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СИСТЕМИ. По съвпадение, същите леви милиардери, НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ и USAID финансираха и протеста известен още като ЦВЕТНИТЕ РЕВОЛЮЦИИ. Това означава, че USAID едновременно финансираше и технологията за МАНИПУЛИРАНЕ НА ИЗБОРИ, КАТО ДОКАТО произвеждаше и пускаше ОРЪЖЕЕН ВИРУС, който щеше да ШОКИРА света от КРАЖБАТА НА въпросните ИЗБОРИ. Не можем повече да живеем под тази измама и тирания. -------------------- Elon Musk потвърди в своя профил в Х, че БАЗИСНИЯТ СОФТУЕР НА МАДУРОВКИТЕ е бил финансиран от USAID и е направен С ЦЕЛ ФАЛШИФИКАЦИЯ НА ИЗБОРНИТЕ РЕЗУЛТАТИ! !!! П.П. »» Асен Василев: промени в Изборния кодекс и връщане на машинното гласуване!

Политика
преди 1 час

Против Партиите - ОПГ Орязване привилегиите на Партиите: 1.Спиране да държавната субсидия - да си набират членска маса и да си събират членски внос 2.Изземване на държавните и общински Офиси - половината са дадени под наем за кръчми 3.ЗАБРАНА за ПАРТИЙНИ назначения в държавната и общинските администрации - назначенията да стават само с РЕАЛНИ конкурси 4.ЗАБРАНА за Партиите и лидери им да получават Дарения и помощи над 10 хил.евро. 5.Забрана и закриване на партии при доказан КУПЕН, МАНИПУЛИРАН, ФАЛШИФИЦИРАН или КОРПОРАТИВЕН ВОТ! ЗА ДЕПУТАТИТЕ: 1.Гласуват само грамотни след като си напишат трите имена и ЕГН то собственоръчно на български. 2. депутатите без охрана и имуните 3. само един мандат/ ква е тая професия депутат/ 4. всекидневна проверка за алкохол и наркотици. 5. самоотлъчка без надница,три самоотлъчки дисциплинарно уволнение. Депутатска заплата максимум две средни за страната.

