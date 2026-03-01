GenZ лица от протестите в листите на "Промяната"

Лица от декемврийските протести срещу бюджета влизат в листите на "Продължаваме промяната". Това обяви коалицията във фейсбук.

Там новите попълнения са представени като представители на поколението GenZ.

Сред тях е 22-годишната Малена Малчева, студент по право в УНСС, съпредседател на "Младежи за Промяната" и едно от водещите лица на протестите през декември. Друг представител на младото поколение е Александър Иванов, също студент по право, но в Софийския университет. Той е сред учредителите на обединение "Студенти против мафията".

В листите влиза и Жана (Светлана) Осмак, българка от турски произход, добила популярност с активността си в социалните мрежи. Марин Тихомиров, един от изявените говорители на ромската общност, също се присъединява към кандидатите. Сред обявените е и Мартина Стефанова, активист в опазването на стара София.

От "Продължаваме Промяната" съобщават, че в следващите дни ще бъдат обявени и други нови имена.





Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com