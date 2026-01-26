ПП се цепи! И Киро аут от листите, с Лена работят по нов проект

"Продължаваме промяната" се цепи. Това стана ясно от участието на Николай Денков в сутрешния блок на БНТ. Кирил Петков няма да е в листите на предстоящите избори, обяви Денков. И каза, че с Лена Бориславова работят по нов проект.

"Имам идея какъв ще е новият проект на Лена Бориславова, но нека тя да отговори на тези въпроси. Това е нейно решение. Кирил Петков е в ПП. Много често си контактуваме с него. Той има доста сериозно влияние, но не е изявил желание да участва в листите. Той също работи в други проекти", каза Николай Денков.

В листите на ПП няма да присъстват Явор Божанков и Даниел Лорер.

"Продължаваме Промяната" подготвя рамка за предсрочния вот, подреждането на листите и условията за партньорство с "Демократична България", каза Денков.

Искахме максимално бързо да се изяснят правилата за подреждане на листите, за да можем да се обърнем към избирателите с това, което е най-важно за тях. Когато има доверие към хората в листите, това доверие може да бъде предадено и на избирателите."

Той подчерта, че не става дума за "наказателна акция" срещу бивши членове на партията:

"Тези хора са взели свое решение, като не са се съобразили с изискванията на устава на "Продължаваме Промяната". Това не е политика на "Демократична България", а на коалицията "Продължаваме Промяната – Демократична България".

