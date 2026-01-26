Киро подпали моторетката. Подскочи за новия проект

Кирил Петков подпали моторетката. Няма да има нов политически проект, написа бившият шеф на "Промяната" и нарече слуховете за това "безумие". Той потвърди и че няма да бъде в листите на предстоящите избори и обясни защо е аут от списъците за парламента. Припомняме, че днес не друг, а Николай Денков каза, че Петков се занимава с нови проекти, а преди няколко дни самата Лена Бориславова съобщи, че се отказва от листите, защото работи по два нови проекта.

Явно никой не очаква политик да държи на думата си, започва постът на Кирил Петков, който явно забравя, че след фалшивите декларации за гражданството му и след серията случаи в които казва едно, прави друго, а после се отмята, точно от него никой не очаква да държи на думата си.

Ето целият пост на Кирил Петков:

Явно никой не очаква политик да държи на думата си.

Голяма „новина" се оказа днес, че няма да съм в листите на „Продължаваме промяната". Когато преди шест месеца подадох оставка и заявих, че няма да бъда в парламента, не го направих като политически „трик", а като ясна позиция и поета политическа отговорност, която поех тогава.

Не съм политик, който се върти около думите и принципите си. Никога не съм бил такъв и никога няма да бъда.

Другото безумие, което прочетох днес, е че щяло да има нов политически проект. Не съм и няма да бъда предател на партията, която съм създал. Аз съм член на Националния съвет на „Продължаваме промяната" и ще продължа да помагам на партията, без да съм в листи или под медийните прожектори. Това е моят отбор!

Когато каузата е мисия, а не политическа кариера или стратегия за лично оцеляване, начините за подкрепа са много - и понякога дори по-ефективни от парламентарната скамейка.

Както и Лена написа, всички ние ще продължим да работим за каузата България - и чрез личните си проекти, които имат обществен смисъл и ще да допринасят за промяната.

