Божанков слезе от "Hello kitty", яхна спортен звяр СНИМКИ

Явор Божанков сменя луксозните коли като носни кърпички. Горнооряховецът, чието депутатско бъдеще в ППДБ виси на косъм заради скандала му с председателя на "Промяната" Асен Василев, от известно време натиска педала на червено спортно БМВ, съобщи агенция ПИК.

Божанков, който от началото на кариерата си като народен представител обиколи няколко партии, а сега е на път да смени ПП с "Демократична България", паркира новото си бижу на служебния паркинг пред Партийния дом.

"Любимецът" на Асен Василев е единственият депутат, който притежава подобно спортно бижу, заради което предизвиква завистливите погледи на колегите си, любителите на високите скорости. Точният модел е BMW Z4 M40i Roadster и според познавачи струва около 130 хиляди лева.

До не много отдавна депутатът от ППДБ събрираше погледите с лъскав джип "Jaguar" в цвят бордо. Тогава отново папараците на ПИК го изловиха да се суети около британския автомобил, който е изцяло електрически и цената му за чисто нов започва от 179 хиляди лева, без допълнителните екстри.

Безспорно обаче най-екстравагантното превозно средство, с което Явор Божанков е идвал на работа в Народното събрание, е ховър борд - умен скейтборд на едно колело, украсен с мотиви от детската анимация "Hello kitty".





