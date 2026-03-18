От беквокал на Слави до имоти в Манхатън

Деси Добрева се готви да посрещне рождения си ден на 29 март, а покрай празника около името ѝ отново се завъртяха много спомени, любопитни истории и нови проекти.



Дъщеря ѝ Алина вече е седмокласничка и също проявява силен интерес към музиката. Момичето свири на пиано, на китара и дори на барабани, а освен това пее много добре. Деси обаче предпочита да не насочва дъщеря си насила към определена професия и вярва, че всяко дете трябва само да открие своите интереси и път в живота.



Добрева, която вече повече от две десетилетия е сред най-разпознаваемите гласове на българската сцена, не само продължава да пее активно, но и подготвя мащабна инициатива, с която иска да помогне на млади таланти да намерят своя път. Сред каузите, на които Деси Добрева отдава все повече енергия, са подкрепата за българските общности зад граница.



Очарователната блондинка няма спирачки – пее, танцува и готви нови проекти.



Най-любимо ѝ е времето, прекарано с дъщеря ѝ Алина, която е нейният най-голям почитател. Двете имат изключително силна връзка и се разбират като най-добри приятелки. Това се дължи не само на Алина и доброто ѝ възпитание, но и на младежката енергия и разчупеност, която притежава майка ѝ. Въпреки разнообразните си занимания, певицата често подчертава, че най-важната ѝ роля остава тази на майка.



През март певицата изнесе благотворителен концерт-спектакъл в Бостън, който събра десетки сънародници, жадни за българска музика и настроение далеч от родината. Събитието се превърна в истински празник на българския дух, изпълнен с песни, танци и много емоция. На сцената заедно с Добрева се включиха и редица местни български формации и музиканти. Вечерта завърши с традиционна хоротека, която бързо събра на дансинга много от присъстващите.



Концертът имаше и важна благотворителна цел – средствата, събрани по време на събитието, ще бъдат насочени към разширяването на Българския център в Билерика, както и към изграждането на параклис към българската православна църква "Света Петка“ в Бостън. Ако проектът бъде реализиран, това ще бъде първият параклис, построен от българи в Нова Англия – кауза, която обединява местната българска общност от различни поколения.



Месец март тази година, освен с рожден ден и празнично настроение, е изпълнен с много събития за талантливата изпълнителка.



Покрай многобройните си ангажименти певицата не спира да изненадва публиката и с нови проекти извън сцената. Наскоро тя гостува и в предаването "Животът по действителен случай“ по bTV, където пред водещата Александра Сърчаджиева разказа откровено за някои от най-важните обрати в живота си.

В разговора Деси се върна назад към времето, когато взема смелото решение да напусне "Шоуто на Слави“ в разгара на популярността си и да замине за САЩ, за да продължи образованието си. Тя сподели и че през годините няколко души са ѝ подавали ръка, което ѝ е помогнало да преодолява трудностите.



Оказва се, че музиката далеч не е единствената сфера, в която варненката се чувства уверена. През годините Деси се е насочила и към света на недвижимите имоти, като успешно се ориентира в тази съвсем различна от сцената среда. Именно там, по думите ѝ, чува и една реплика, която дълго помни – че от нея лъжец просто не става, което само затвърждава убеждението ѝ да бъде честна и открита във всяко начинание.



Една от каузите, които вълнуват певицата в последно време, е благотворителният проект "Гиздава“, който тя реализира заедно с легендата в художествената гимнастика Нешка Робева. Двете се познават от години, но днес са обединени от общата си мисия – да подкрепят талантливите деца на България. Спектаклите от турнето са създадени така, че приходите от тях да бъдат насочени именно към младите дарования, които имат нужда от финансова подкрепа, за да развият потенциала си. В концертите участват и десетки деца – гимнастички, певци, танцьори и музиканти, които имат възможността да се изявят на голяма сцена.



Паралелно с музикалните си проекти Деси обича да експериментира и с визуалната страна на песните си. Един от по-интересните ѝ клипове е към песента "Рада“, заснет сред красивата природа на геопарка край Луковит. Част от кадрите са направени на плаващите къщички по река Златна Панега – място, което самата тя описва като изключително красиво и вдъхновяващо.



Певицата се радва и на успеха на своята готварска книга "Лично и вкусно“, издадена през 2021 г. В нея тя събира 87 рецепти, но и много лични истории от своя живот. Книгата отразява нейния по-здравословен начин на живот – нещо, което според нея е заложено още от детството ѝ, когато у дома сладките изкушения не са били част от ежедневието.



Музиката присъства в дома ѝ постоянно. Родителите ѝ са изключително музикални и още от най-ранна възраст насърчават дъщеря си да свири на пиано и да пее. Детството ѝ минава сред ноти, упражнения и първи сценични трепети. Любопитното е, че още като бебе Деси проявява изключителен музикален слух. Родителите ѝ пазят запис, направен, когато тя е била едва на година и половина, в който изпява детски песнички изключително чисто. Малко по-късно вече уверено се катери на стол, за да стига клавишите на пианото у дома.



Въпреки че брат ѝ и сестра ѝ също свирят на пиано, само тя продължава сериозно по музикалния път. Със сестра си често пеят на два гласа, дори на най-неочаквани места.



Първоначално бъдещата звезда е насочена повече към инструменталната музика, но в гимназията преживява момент, който променя всичко. По време на коледен концерт на сцената на общината във Варна тя за първи път излиза пред публика като певица. Именно тогава осъзнава колко силна е връзката между изпълнителя и публиката и искрата в нея се запалва.



Пътят ѝ към популярността идва малко по-късно, когато като студентка в София се явява на кастинг за беквокалисти в "Шоуто на Слави“. Идеята всъщност идва от майка ѝ, която я записва за участие. След конкурса Деси и Александра Раева остават в шоуто и се превръщат в едни от най-разпознаваемите лица на екипа. Годините там са сред най-успешните за предаването, а екипът често е описван като истинско семейство.



След няколко години на сцената на "Шоуто на Слави“ Деси решава да поеме по нов път. Напуска предаването и заминава за Америка, където продължава обучението си в Бостън. Там успява да спечели пълна стипендия и завършва с отличен успех.



В началото се издържа с различни работи, а по-късно се мести в Ню Йорк. В Манхатън започва работа във фирма за недвижими имоти и постепенно свиква с ритъма на големия град, научавайки кварталите и сградите му до най-малкия детайл.



2026 г. е пред Деси – тя не натиска "пауза“, а смело върви напред с нови предизвикателства и проекти, с които предстои да изненада публиката.



През годините тя изгражда успешен солов път, съчетавайки модерно звучене с фолклорни мотиви. В навечерието на рождения си ден продължава да работи със същата енергия и отдаденост, пише "Галерия".

