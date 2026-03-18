Изненада. Кой става колега на Цънцарова

Николай Стайков от Антикорупционния фонд влиза в екипа на новообявения проект "Извън ефир" на Мария Цънцарова.

"Извън ефир е пространство за независима журналистика, което създаваме заедно с колеги, с които имаме общо разбиране за смисъла да ни има: да питаме без срах, да показваме това, което някой иска да бъде скрито и да служим само един шеф - нашите зрители.

Николай Златков, да се захващаме за работа", обяви Цънцарова в инстаграм.

Стайков стана известен с дейността с в Антикорупционния фон. Той е икономист, журналист и автор на едни от най-значимите разследвания, които през последните години.

