Вие защитавате секта! Летят остри обвинения към "Промяната"

Остър и шумен спор избухна в събота сутринта в ефира на БНТ. В предаването „Денят започва с Георги Любенов“ влязоха в директен сблъсък анализаторът Виктор Димчев и Стоян Михалев от „Продължаваме промяната-Демократична България“.

Повод за конфликта стана темата за тройното убийство край хижа „Петрохан“ и публичните внушения около случая. Разговорът бързо премина от аргументи към лични обвинения и взаимни нападки.

Обвинението за „секта“

Напрежението ескалира, след като Михалев заяви, че по случая се правят внушения без достатъчно доказателства. Това предизвика рязка реакция от страна на Димчев.

„За каква истина говорите? Вие защитавате една секта“, заяви той в ефир.

Михалев веднага отвърна с въпрос: „Как разбрахте, че е секта?“.

Прекъсвания и ескалация в ефир

Опитът на Димчев да обясни позицията си беше прекъснат неколкократно. „Защото участвам в…“, започна той, но Михалев го прекъсна: „А, вие сте вътре?“.

След нов опит за отговор, Димчев уточни: „Журналистически разследвам…“, което доведе до ново прекъсване от страна на Михалев: „А, значи сте свързан? Това ли ми казвате в момента?“.

Тонът на разговора се изостри още повече. „Журналистически разследвам. Вменявате ми думи и говорите глупости. Не съм свързано лице“, заяви Димчев.

Като какъв говорите

Политикът от ПП-ДБ продължи с директни въпроси към анализатора. „Ами тогава като какъв давате информация?“, попита Михалев.

„Като човек, който се занимава с проучването. И за разлика от вас съм виждал част от тези снимки и видеа“, отговори Димчев.

Последва ново изостряне на тона. „Агент на ДАНС ли сте? Тогава като какъв давате информация?“, настоя Михалев.

„Журналист съм, бе, господине. А вие сте действащ политик и защитавате вашата политическа формация, от която видни политически фигури, включително кмета на София, казаха, че са участвали в тази схема“, заяви Димчев.

Отговорът на Михалев

Стоян Михалев отхвърли обвиненията, въпреки че събеседникът му още не беше приключил.

„Нищо не защитавам. Задавам въпроси. Аз не знам какво да защитя в случая. Единствено защитавам правото на обществото да научи истината, а не пропагандатори да влияят на мнението на хората“, заяви той.

Спор за снимки и твърдения

Димчев разказа още, че на част от публикуваните снимки, свързани с ремонта на хижата, се виждали деца, които подреждали с тухлички фалически символи.

„Аз не съм запознат. Ето, казвам ви, че не съм запознат“, призна Михалев.

Двамата продължиха спора си по темата дали обвиненията за съществуването на секта са прибързани и дали ПП-ДБ има връзка с убитите и издирваните лица.

„За първи път чувам за тази история преди една седмица, когато излезе в новините. Как да съм участвал? А вие очевидно знаете много по тази тема“, каза Михалев.

„Очевидно хората от вашата партия знаят. Спуснати са опорни точки, които ги сервираха почти всички политици, които са ходили там и по някакъв начин са се движели“, отвърна Димчев.

Нов сблъсък по друга тема

Острият тон в студиото не остана ограничен само до случая край Петрохан. Димчев и Михалев влязоха в конфликт и по темата за ограничения брой секции за гласуване в страните извън Европейския съюз, което доведе до нова размяна на обвинения в ефир.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com