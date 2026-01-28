Коалицията се пропуква! ДБ отхвърли ултиматума на Асен Василев

Решението на Националния съвет на „Да, България“ е формацията да се яви на изборите в коалиция, както досега, без да е започвал разговор за подреждането на листите. Това заяви съпредседателят на партията Божидар Божанов, с което на практика отхвърли настояването на „Продължаваме промяната“ за изключване на конкретни кандидати.

Повод за напрежението стана позицията на ПП, формулирана от лидера й Асен Василев, че коалиционните листи трябва да бъдат подредени по досегашния модел, но без двама от настоящите депутати - Даниел Лорер и Явор Божанков, които бяха изключени от ПП.

Божанов подчерта, че подобно условие не може да бъде прието автоматично. По думите му Лорер и Божанков са заемали ясни позиции, които в определени моменти са съвпадали с позицията на „Да, България“, макар и да са били в разрез с линията на мнозинството в ПП. „Не сме започнали процеса по редене на листи“, заяви категорично той.

На въпрос как ПП и ДБ ще се явят заедно на изборите при поставените от Асен Василев условия, Божанов отговори лаконично и многозначително: „Гледайте“.

Острият тон беше подсилен и от изказване на съпредседателя на „Да, България“ Ивайло Мирчев, който коментира липсата на документ за ратификация на позицията на България относно т.нар. Съвет за мир на Доналд Тръмп. По думите му, след като ПП и ДБ са се противопоставили на подписа, поставен от премиера Росен Желязков в Давос, впоследствие и ГЕРБ са отстъпили. „Или има разнобой в ГЕРБ, или са разбрали каква глупост са направили“, заяви Мирчев.

От „Да, България“ изразиха критики и към изказванията на бившия президент Румен Радев, направени на икономически форум. Мирчев подчерта, че формацията не приема сравнения между Европейския съюз и държави като Русия и Китай, които, по думите му, са „изключително далеч от бъдещето на Европа“. Според него необходимият път е реформирана, по-ефективна Европа със конкурентоспособна икономика и общи геополитически действия.

