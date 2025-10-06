Изловиха ги! „Удобен“ съдия ще гледа делото срещу Петков и Божанов
Едва ли е случайно, че депутатът от ДБ попадна в ръцете на магистрата Дечев
Едва ли е случайно, че депутатът от ДБ попадна в ръцете на магистрата Дечев
Министерството на околната среда и водите изобличи бившия лидер на ПП
Обеща вот на недоверие срещу кабинета през септември
Заради поредният им протест, този път за Мирослав Рашков
Напрежението между Божанков и ПП през последните дни е достигнало връхната си точка
Твърденията на Асен Василев са неверни и подвеждащи, казва Димитър Шалъфов
Липсата на структура и яснота в управлението създава среда, благоприятна за злоупотреби
Преди него рано сутринта депутатът Георги Клисурски също обяви, че напуска "Промяната"
Кирил Петков и Асен Василев, Христо Иванов и Атанас Атанасов трябва да си ходят
Вчера оставка подаде съпредседателят на ПП Кирил Петков
Кандитурата ще е за престиж, Костов дал ясен знак
Под пакета изменения стоят подписите на редица обвиняеми лица
Реакцията е на предложението на Румен Радев за референдум
Досадно отрича да си е сътрудничил с Пеевски, независимо от доказателствата
Готов е на сделка дори с Радостин Василев, който най-много изложи "Промяната"
Според нея има основание за успешен вот на недоверие към правителството, но след доклада
Вечният втори в „Да, България“ дори сега не може да избяга от амплоато си на чирак
Вместо да се смири, Асен Василев взе да показва мускули
Русия води враждебна политика по отношение на всички приоритети, които има България
Виси по хотелски рецепции и причаква, за да се снима с чужди политици, казва конституционалистът