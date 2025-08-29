Шок в ефира на Нова! Асен Василев вдигна градуса на напрежение

Тежко напрежение предизвика председателят на "Продължаваме промяната" Асен Василев в ефира на Нова телевизия тази сутрин.

Той се изнерви на въпросите на водещата на сутрешния блок Мирослава Иванова относно задържането на Никола Николов - Паскал. На няколко пъти не пожела да каже защо смята, че името му е въвлечено в аферата с митниците и непрекъснато повтаряше, че е политическа атака.

"Нямам от какво да се притеснявам относно делото на Никола Николов. Не го познавам въпросното лице. Нямам информация. Единствено в тази насока работихме с правителството на Англия да се направи 100% сканиране на стоките. Ако всичко минава на скенер не зависите от хора на границата. Но правителството на Главчев спря тази инициатива. Получаваме ежеседмични справки от ДАНС, няма нищо за мен. Намесата на името ми е политическа атаки срещу нас. Ако имаше нещо - щеше да е отдавна доказано", оправдаваше се Василев.

"Петя Банкова каза, че под натиск е дала показанията. Соня Клисурска също са я натискали. Петя Банкова започна да прави кадрови промени и за две седмици я сготвиха. Пречеше им", посочи още лидерът на ПП.

"Глупости са! Не съм викан досега на разпит. Никой не се е обаждал една година по-късно", допълни той.

Вот на недоверие срещу кабинета

Асен Василев е категоричен, че ПП-ДБ ще внесе вот на недоверие през септември.

"Всички, които смятат, че това правителство е вредно за България, са добре дошли да подкрепят вота. Правителството бърка в джоба на българския народ. Всеки ден ни струва милиарди. Това правителство изтегли повече дълг отколкото заедно за трите последни години. В момента 4 млрд. се вземат и се дават по абсолютно неясни процедури", възмути се депутатът.

"Отиваме на нови избори и гражданите решават. Нещата се промениха драматично. Все ни обясняваха, че няма какво да се промени. Ние сме готови да управляваме без ГЕРБ. Винаги има шанс. Това е все едно да кажете, на базата на миналия тираж на тотото - щом не сме спечелили - значи пак няма. Ако искахме да участваме в уговорени мачове - щяхме още да сме в сглобката. Щяха да продължават ротациите. Ние искаме държава, в която няма такива договорки", разпалено говореше Василев.

