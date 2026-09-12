УЕФА потвърди парите, Инфантино отрече аферата
Футболната централа призна за обезщетение и платен бизнес курс на бивша служителка, но президентът на ФИФА нарече твърденията за връзка "категорично н...
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Футболната централа призна за обезщетение и платен бизнес курс на бивша служителка, но президентът на ФИФА нарече твърденията за връзка "категорично н...
Украинска групировка изсече гората край Варна, вдигна 104 незаконни сгради
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В съда стана ясно, че той е с влошено здраве и за последните месеци е отслабнал с 20 кг