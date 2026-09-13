Мистерията „Петрохан-Околчица“ влиза в решаващ етап

МВР и прокуратурата се готвят да изнесат нова ключова информация по един от най-загадъчните криминални случаи в България през тази година - смъртта на шестима души край хижа „Петрохан“ и под връх Околчица. Брифингът е насрочен за понеделник, 14 септември, а основният акцент се очаква да бъде върху експертизите, които трябва да помогнат за изясняване на мотивите и отношенията в групата около Ивайло Калушев.

Разследването не е спирало и през лятото, като само преди дни са извършени нови разпити, а паралелно се проверяват финансовото състояние на загиналите и произходът на получаваните от тях дарения.

157 страници за психологията на групата

Още на 28 август Софийската окръжна прокуратура съобщи, че е получила заключението по една от най-важните експертизи в делото. Тя е комплексна - съдебно-психологична, съдебно-психиатрична, съдебно-сексологична и съдебно-теологична, обхваща 157 страници и е изготвена от четирима вещи лица - психолози, психиатър и теолог. Именно тази експертиза може да даде по-ясна картина за вътрешните отношения в групата, светогледа й и възможните мотиви зад поредицата от смъртни случаи.

По делото вече е представено и отделно заключение по комплексна медицинска, балистична, физикохимична и техническа експертиза за тримата, открити под Околчица. Тя е подготвена от осем специалисти. Прокуратурата обяви тогава, че чака и експертизата за смъртта на тримата край самата хижа, след което обеща да представи резултатите от заключенията пред обществото.

Всичко започна с пожар на 2 февруари

Случаят започна на 2 февруари, когато след сигнал за пожар край прохода „Петрохан“ полицията откри телата на Ивайло Иванов, Дечо Василев и Пламен Статев в района на частично опожарената хижа. До тях имало оръжия, а последвалите експертизи установиха огнестрелни наранявания в областта на главата. Огледът беше усложнен и от възобновяването на пожара, което наложи временно прекъсване на работата на разследващите.

В първите дни след трагедията започна издирване на останалите членове на групата, сред които беше и Ивайло Калушев. Разследващите установиха, че малко преди случилото се той е изпратил съобщение до майка си, съдържащо според тогавашния и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов индикация за намерение да сложи край на живота си. Това насочи разследването и към версията за самоубийство, наред с останалите възможни сценарии.

Шест дни по-късно беше открит кемперът

На 8 февруари случаят придоби още по-драматичен обрат. Във високопроходим кемпер под връх Околчица бяха намерени телата на Ивайло Калушев, Николай Златков и 15-годишно момче, свързано с групата. По данни на прокуратурата от аутопсиите и разположението на телата първоначалният извод беше, че вероятно са извършени последователно две убийства и едно самоубийство.

В кемпера бяха открити три гилзи и три проектила, като според първоначалните данни изстрелите са произведени с револвер „Колт“. Намерен е и пистолет „Глок“, а прокуратурата съобщи, че оръжията са били законно притежавани от Калушев. Иззети са четири мобилни телефона и лаптоп, които също станаха обект на експертни изследвания.

Камерите показаха последно сбогуване

Един от най-важните елементи в разследването се оказаха записите от камери около хижата. На тях според МВР се вижда как Калушев, Златков и момчето се сбогуват с тримата мъже, които по-късно са намерени мъртви край „Петрохан“. След това тримата се качват в кемпера и напускат района, като движението на превозното средство е проследено през Бързия, Вършец, Враца и към района на Околчица.

Друг запис показва как вечерта на 1 февруари от хижата започват да излизат пламъци. Според разследващите пожарът е бил предизвикан умишлено, като в сградата били разпилени пелети, напоени със запалителна течност, както и хартия и книги. Камерите на самата хижа и устройствата, в които са се пазели техните записи, са унищожени от огъня.

Разследването влезе и в живота на групата

Още през февруари прокуратурата съобщи, че в хижата са открити материали с религиозна насоченост, както и литература и записки, свързани със сексуални практики и идеи за „духовно пречистване“. Свидетели са разказали, че членовете на групата са следвали едно от теченията на тибетския будизъм и са извършвали продължителни духовни практики. Тъкмо затова към комплексната експертиза впоследствие са привлечени не само психиатри и психолози, но и сексологична и теологична експертиза.

Разследващите са събрали и свидетелски данни за напрежение и психическа нестабилност сред част от хората около организацията през последните месеци преди трагедията. Според информация, представена от властите през февруари, близък на един от членовете на групата е разказал, че се е говорело за отчаяние, загуба на смисъл и дори за смъртта като възможен изход. Именно доколко тези свидетелства се потвърждават от експертните оценки е сред важните въпроси, на които понеделнишкият брифинг може да даде отговор.

Следят и парите и даренията

Фокусът на разследването не остава само върху самите смъртни случаи. Още през февруари прокуратурата заяви, че проверява дейността на неправителствената организация „Национална агенция за контрол на защитените територии“, взаимодействието й с държавни институции и твърденията за получавани финансови дарения. Материали по тази линия трябваше да бъдат изпратени и на Софийската градска прокуратура за проверка за евентуални нарушения от длъжностни лица.

Сега финансовата линия отново излиза на преден план. По информация на bTV се проверява имущественото състояние на загиналите и произходът на даренията, като са назначени данъчни ревизии. Това показва, че разследването продължава да търси не само непосредствения механизъм на смъртта, но и по-широкия контекст около живота и дейността на групата.

Близките оспорваха част от досегашните версии

През месеците след трагедията част от роднините на загиналите публично изразиха несъгласие с версията за самоубийства и настояха за повече информация и независимо изясняване на случая. Това допълнително засили обществения натиск върху разследващите да покажат доказателствата, върху които градят заключенията си.

Затова брифингът на 14 септември може да бъде най-същественият момент в разследването от февруари насам. След месеци на експертизи, анализ на електронни устройства, балистика, медицински изследвания, финансови проверки и десетки свидетелски разпити от МВР и прокуратурата вече се очаква не просто нова версия, а обяснение как събраните доказателства се свързват в една цялостна картина за това какво е станало между „Петрохан“ и Околчица.