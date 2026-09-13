Силни думи от патриарх Даниил: Кръстът е победата над смъртта

„Господ победи смъртта чрез Кръста.“ С тези силни думи българският патриарх и Софийски митрополит Даниил се обърна към вярващите преди началото на светата литургия в патриаршеската катедрала „Св. Александър Невски“. Богослужението е кулминацията на двудневните тържества по повод 1700 години от намирането на Честния и Животворящ Кръст Господен - една от най-почитаните светини в християнския свят. По решение на Светия синод празничните богослужения в София се провеждат на 12 и 13 септември.

Честният Кръст е дървото на живота

Патриарх Даниил припомни, че за православните християни Кръстът не е символ на поражение и смърт, а точно обратното - знак на победата над тях. Той посочи, че в неделята преди Въздвижение вярващите се радват с радостта на света царица Елена, която според църковното предание открива Честния Кръст през IV век. „За православните християни Честният Кръст е дървото на живота, защото на него Господ победи смъртта“, каза патриархът още в навечерието на честванията.

В словото си Даниил постави в центъра и Христовата любов към човека. По думите му дори когато Христос е бил хулен и разпъван, Той е продължавал да се моли и да разтваря ръце, за да събере човешкия род при Себе си. Именно затова жертвата на Кръста остава в основата на християнската надежда - не като спомен за страданието, а като път към победата над греха и смъртта.

Патриархът предупреди за силата на греха

Даниил говори и за разделението между хората. Той припомни, че грехът разединява, а обидата и озлоблението карат човека да се отдръпва от другия. Колкото повече грехът напредва, толкова повече човек губи онова достойнство, което според християнската вяра му е дадено от Бога.

Затова силата на Честния Кръст, подчерта патриархът, е и в призива към вярващия да остане свързан с Христос и да преодолява собствените си слабости. Жертвата на Кръста е велика именно защото показва пътя на послушанието, любовта и единението, а не на разделението и отмъщението.

Частица от Кръста премина през София

Днешната литургия идва след впечатляващото литийно шествие в събота, когато частица от Честния Кръст Христов беше пренесена през центъра на София. Шествието започна след малка вечерня в храма „Въздвижение на св. Кръст Господен“ в „Лозенец“ и премина през столицата до „Св. Александър Невски“, където по-късно беше отслужено всенощно бдение.

В литията участваха патриарх Даниил, митрополити от Светия синод, архиереи, духовници и множество миряни от София и страната. Към шествието се присъедини и президентът Илияна Йотова. Вярващите получиха възможност да се поклонят пред частицата от светинята по време на бдението в патриаршеската катедрала.

1700 години от откриването на светинята

Честванията са посветени на 1700 години от намирането на Честния и Животворящ Кръст Господен. Според християнското предание светата равноапостолна царица Елена, майка на император Константин Велики, открива Кръста в Йерусалим през 326 г. Събитието се превръща в един от големите моменти в църковната история и е неразривно свързано с празника Въздвижение на Честния Кръст Господен.

Именно тази 17-вековна памет събра вярващите в София през двата дни на честванията. След литията, бдението и поклонението пред частицата от Кръста днешната света литургия в „Св. Александър Невски“ постави духовния връх на юбилея.

Кръстът като отговор на страха и разделението

Посланието на патриарх Даниил надхвърли рамките на историческата годишнина. В центъра му беше разбирането, че Кръстът е знак не само на страданието, но и на преодоляването му - че там, където човек вижда край, християнството вижда начало.

Затова думите „Господ победи смъртта чрез Кръста“ прозвучаха като същинския смисъл на двудневните тържества. След 1700 години светинята отново събра вярващи в сърцето на София - не само като реликва от миналото, а като жив знак на надежда, прошка и победа над онова, което разделя човека от Бога и от другия.