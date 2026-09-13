Патриарх Даниил възглавява голямата литургия за Честния Кръст

Българският патриарх и Софийски митрополит Даниил ще възглави днес тържествена света литургия в патриаршеската катедрала „Св. Александър Невски“ по повод 1700 години от намирането на Честния и Животворящ Кръст Господен. Богослужението е кулминацията на двудневните чествания, организирани по решение на Светия синод на Българската православна църква. Само ден по-рано стотици вярващи преминаха през София в литийно шествие, в което бе носена частица от самия Честен Кръст Христов.

Патриархът ще служи с митрополити и духовници

Светата литургия започва в 9.30 часа в „Св. Александър Невски“. Заедно с патриарх Даниил ще съслужат митрополити от Светия синод, архиереи и духовници от София и страната.

Тържествата са посветени на 1700-ата годишнина от намирането на Кръста Господен в Йерусалим през 326 г. от света равноапостолна царица Елена, майката на император Константин Велики. Българската православна църква включи юбилея сред големите духовни годишнини, които отбелязва особено тържествено през 2026 г.

Частица от светинята премина през София

Началото на честванията бе поставено вчера следобед в столичния храм „Въздвижение на св. Кръст Господен“ в квартал „Лозенец“, където бе отслужена малка вечерня. След нея патриарх Даниил оглави литийното шествие към катедралата „Св. Александър Невски“.

В процесията бе носена частица от Честния Кръст Христов. Шествието премина през централната част на София под звуците на гвардейски духов оркестър, а след пристигането в патриаршеската катедрала бе отслужено всенощно бдение. Вярващите имаха възможност да се поклонят пред светинята.

Предварително обявеният маршрут започваше от бул. „Черни връх“ и преминаваше през центъра на столицата, включително край храм „Св. Неделя“, преди литията да достигне „Св. Александър Невски“.

Кръстът е дървото на живота

Преди началото на вчерашната вечерня патриарх Даниил отправи силно послание за значението на светинята за християните.

Той определи Честния Кръст като „дървото на живота“, защото според християнската вяра именно на него Христос побеждава смъртта. Патриархът посочи, че човешката история познава безброй войни и битки, но най-важната е победата над злото, греха и смъртта.

Именно затова, подчерта Даниил, празниците, свързани с Кръста Господен, заемат особено място в живота на Православната църква.

Светиня, намерена преди 1700 години

Според църковното предание света царица Елена предприема поклонение в Светите земи и през 326 г. в Йерусалим е открит Кръстът, на който е бил разпнат Иисус Христос. Събитието се превръща в един от ключовите моменти в християнската история и стои в основата на празника Въздвижение на Честния и Животворящ Кръст Господен - Кръстовден.

Тази година юбилеят придава особена тържественост на богослуженията в София. След вчерашната лития с частицата от Кръста днешната патриаршеска литургия в „Св. Александър Невски“ събира духовенството и вярващите за кулминацията на честването на 17-вековната годишнина.