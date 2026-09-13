Времето обръща курса. Дъждът се мести на изток

Хладният въздух вече настъпва над България и ще сложи край на усещането за истинско лято в голяма част от страната. Днес ще продължи да духа умерен северозападен вятър, а температурите ще останат чувствително по-ниски от тези през последните дни. Валежи и гръмотевици ще има главно в Източна България, но постепенно ще отслабват и до вечерта на много места ще спрат. На запад облаците по-често ще се разкъсват и денят ще премине с повече слънчеви часове.

Голяма температурна разлика между изтока и югозапада

Максималните температури днес ще бъдат в широки граници. В Североизточна България термометрите на места ще показват едва 18-19 градуса, докато в западните райони на Горнотракийската низина ще достигнат около 27 градуса. В София се очакват 22-23 градуса.

Северозападният вятър ще поддържа усещането за по-хладно време. В Западна България облачността ще е променлива и често ще намалява до предимно слънчево, докато на изток атмосферата ще остане по-нестабилна.

Гръмотевици остават над Родопите

В планините също ще има променлива облачност. Главно над Родопите ще превали и прегърми, а северозападният вятър ще бъде умерен до силен.

На 1200 метра максималната температура ще е около 18 градуса, а на 2000 метра - едва около 10 градуса. Това вече е осезаем знак, че есента започва да напомня за себе си и във високите части.

Морето остава топло, небето - неспокойно

По Черноморието денят ще бъде значително по-облачен. Очакват се валежи и гръмотевици, но тенденцията е към постепенно отслабване на процесите. До вечерта дъждът ще спре на много места и облачността ще започне да се разкъсва.

Ще духа слаб до умерен вятър от север-северозапад. Максималните температури по крайбрежието ще бъдат между 21 и 23 градуса. Морската вода обаче остава значително по-топла - 24-25 градуса, а вълнението ще бъде 2-3 бала.

Понеделник носи кратка пауза

Началото на новата седмица ще бъде значително по-спокойно. В понеделник ще преобладава слънчево време, като сутринта само на места в източните райони ще има ниска облачност.

Около и след обяд над Западна България ще се развие купеста облачност, но вероятността за валежи е малка. Вятърът ще отслабне, а максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса.

Спокойствието обаче няма да продължи дълго.

Във вторник облаците пак се връщат

Още през нощта срещу вторник страната отново ще започне да се заоблачава. На 15 септември облачността ще бъде променлива, по-често значителна, а на отделни места се очакват слаби превалявания.

В Източна България вятърът ще се ориентира от изток-североизток. Времето ще остане сравнително хладно - минималните температури ще бъдат предимно между 11 и 16 градуса, а максималните между 20 и 25.

Студени утрини и мъгли в сряда

В сряда облачността временно ще се разкъса и на много места ще намалее. Слаби краткотрайни превалявания са възможни главно в планините и припланинските райони.

По-забележима ще бъде сутрешната прохлада. В равнините и котловините на места ще се образуват ниска облачност и мъгли, а преди обяд в много райони ще бъде почти тихо. По-късно вятърът ще се ориентира от юг-югоизток и температурите леко ще тръгнат нагоре.

Четвъртък носи нов рязък обрат

Най-динамичният ден от седмицата се очертава четвъртък. Северозападният вятър отново ще се усили, а от северозапад към югоизток ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност.

На много места ще превали и прегърми. Така след краткото успокояване в началото на седмицата атмосферата отново ще стане нестабилна.

Слънцето се връща за уикенда

В петък и събота времето отново ще се успокои. Ще преобладава слънчево време, а над планините ще има временни увеличения на облачността, но без съществени валежи.

Сутрините ще останат типично септемврийски - на места в равнините ще има ниска облачност или мъгла. Вятърът ще отслабне и ще се ориентира от югоизток, а дневните температури постепенно ще се повишат.

Така след дъждовния и хладен неделен ден седмицата ще премине през няколко бързи промени - кратко слънчево затишие, ново заоблачаване и гръмотевичен четвъртък, преди времето отново да се успокои към петък и събота.