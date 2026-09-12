Спасяват Сребърна. Със защитена вода

Безводието създава риск и за едно от защитените от ЮНЕСКО места – резервата „Сребърна“. Нов спад в нивото на река Дунав застрашава видовете и местообитанията им.

В Сребърна живеят 221 вида птици, посочва bTV. Сред тях са и къдроглавият и розовият пеликан. Но сушата застрашава всички тях и местообиталищата им.

Проблемът е дългосрочната тенденция за намаляване на водите, която се надяваме да не продължи.

За да оцелее резерватът, миналата година са инсталирани тръби, които изпомпват вода от Дунава и буквално я наливат в езерото.

„Да, точно така. Водата, която се прехвърля, спасява езерото и неговите обитатели“, каза Момчил Петров, експерт по защитени територии.

Създаден е и кризисен щаб, който следи колко вода минава по тръбите. До момента – почти 4 милиона кубични метра.

„Виждаме изпомпването на водата, която се прехвърля в езерото от река Дунав, след като обявих през юни месец частично бедствено положение поради рязкото спадане на водите на Сребърна, което застрашаваше фауната“, каза Александър Сабанов, кмет на Силистра.

„Оттук се изпомпва водата, която стига и влиза в езерото. Над 500 метра е трасето, а денивелацията е 12 метра, което е 4-етажна сграда“, допълни той.

И докато резерватът е в относителна безопасност, водата все така е на критичния минимум.

В Сребърна, за изненада на местните, вече освен птиците и рибите живеят и скариди.