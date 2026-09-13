Спасяват Сребърна. Със защитена вода
Безводието създава риск
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Безводието създава риск
Защитените видове трябва да оцелеят
Аварийна прехвърлят вода от Дунава
Сребърната монета с номинал 10 евро влиза в обращение на 3 август и ще струва 132 евро
Мoнeтaтa щe ce прoдaвa в Бългaрcкaтa нaрoднa бaнкa
Големи ята диви птици тази година зимуват в биосферния резерват
Участват 260 кулинари от Добруджа, 88-годишна е най-възрастната участничка
В колонията на къдроглавите пеликани в Сребърна се излюпиха първите малки за тази година. По данни на РИОСВ в Русе ново поколение вече отглеждат 35...
В колонията на къдроглавия пеликан в резервата "Сребърна" се излюпиха първите малки птици. На ново поколение се радват около 35 двойки от защитения ви...
Колонията къдроглави пеликани, които живеят в природния резерват "Сребърна" край Силистра се увеличава. По данни на екоинспекцията в Русе 35 птици от...
Езерото на пеликаните бе затворено за посетители заради птичия грип Областната дирекция по безoпасност на храните в Силистра вдигна забраните за посе...
Птичи грип е причинил смъртта на пеликаните в резерват "Сребърна". Това съобщиха от БАБХ и уточниха, че на два от откритите мъртви 21 пеликана в приро...
21 мъртви пеликани са открити в езерото „Сребърна" край Силистра. Екипи от охранители на природния резерват „Сребърна" и специалисти от Областната...
Пеликаните в Сребърна започнаха да строят гнезда. 55 двойки от защитения вид се готвят да отглеждат малките си тази година в езерото на екорезервата...
Отпадни води от село Сребърна се оттичат в езерото от резервата. Това съобщи екоминистърът Ивелина Василева. Тя обясни, че проблемът е от 2002 г. и се...
„Ще има наказани за случващото се в резерват „Сребърна", катеогрична бе министърът на околната среда и водите Ивелина Василева по Нова ТВ. По думите й...
Силистра. Свирепите студове сковаха в лед езерото на пеликаните край Силистра. Всички водни площи на територията на природния резерват „Сребърна" са...
Русе. Пеликани, диви лебеди, чапли и корморани ще огласят с птича глъч фоайетата на кметството в Силистра и на екоинспекцията в Русе. Картините от жи...
Британско семейство, живеещо у нас, направи нетрадиционна реклама на резервата "Сребърна". Англичаните били пленени от нашата природа и решили да прев...
Добрич. Система за видеонаблюдение ще следи живота на пеликаните в Сребърна. Защитените от закона птици ще бъдат наблюдавани с камери денонощно, за...