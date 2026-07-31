БНБ превръща Преображенския манастир в колекционерска ценност

Българската народна банка пуска в обращение на 3 август нова сребърна колекционерска монета, посветена на Преображенския манастир. Тя е с номинална стойност 10 евро и е част от поредицата „Български църкви и манастири“. Продажната й цена при пускането в обращение ще бъде 132 евро, или 258,17 лева.

Монетата ще се продава на четири каси в централната сграда на БНБ на площад „Княз Александър I“ №1 и на още четири каси в Касовия център на централната банка на улица „Михаил Тенев“ №10 в София.

Всеки клиент ще има право да закупи само по една монета. Ограничението важи независимо дали покупката е направена за собствена сметка, от името на друго физическо лице или като представител на компания.

За покупка от името на друг човек ще бъде необходимо изрично нотариално заверено пълномощно. Клиент, който вече е купил монета като физическо лице, няма да може да придобие втори брой като представител на юридическо лице. Същото правило важи и в обратния случай.

Колекционерската емисия няма да се продава на лица под 18-годишна възраст.

До края на работния ден на 3 август БНБ ще предостави монетата и на „Инвестбанк“, Първа инвестиционна банка, „Тексим Банк“, „Токуда Банк“, Общинска банка и Централна кооперативна банка. Тя ще бъде достъпна в техни офиси и клонове, както и чрез „Монетен двор“.

Новата емисия продължава традицията на БНБ да представя значими български духовни и културни паметници върху колекционерски монети. Заради ограниченията до един брой на човек и интереса към серията се очаква засилено търсене още в първия ден на продажбата.