БНБ превръща Преображенския манастир в колекционерска ценност
Сребърната монета с номинал 10 евро влиза в обращение на 3 август и ще струва 132 евро
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Сребърната монета с номинал 10 евро влиза в обращение на 3 август и ще струва 132 евро
Това е втората инициатива от проекта на Българския туристически съюз и Kaufland България – „Не губи посоката“
Преображенският манастир е четвърти по големина в България след Рилския, Бачковския и Троянския манастири
Захари Зограф и Колю Фичето творили в светата обител
"Свето Преображение Господне" се прочу с имането си и Колелото на живота В дните, когато България отново е на кръстопът и очаква утрешният ден да е п...