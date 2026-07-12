БНБ пуска първа по рода си монета. Колекционерите полудяха

Първа по рода си златна монета пусак БНБ. Новината буквално подлуди колекционерите. Златна монета на тема “Св. мъченици Вяра, Надежда и Любов и майка им София” ще пусне Българска народна банка (БНБ) през следващата година. Монетата е с тематика “Християнство”, като ще бъде с номинал 100 евро и тегло 8,64 грама, предвижда монетната програма на Централната банка за 2027 г., която беше одобрена от Управителния съвет на БНБ.

Характерно за колекционерските монети е, че реалната цена, на която ги продават, значително надхвърля номиналната им стойност, като един от основните фактори за това е съдържанието на съответния метал в монетите.

През 2027 г. БНБ ще пусне пет колекционерски монети, като три от тях ще са с историческа насоченост и тяхната номинална стойност ще е по 10 евро. Първата от колекционерските монети с историческа насоченост е посветена на Св. цар Петър I и ще бъде пусната още през януари 2027 г. Тя ще бъде с тегло 23,33 грама и ще бъде изработена от сребро с нанесено частично позлатяване.

Колекционерската монета “150 години Българско опълчение” ще стане достъпна за ценителите през април. Тя също ще бъде с тегло 23,33 грама, но ще бъде изцяло от сребро. Третата от посветените на историята ни монети е с наименование “Възрожденски чешми” и ще бъде пусната през ноември 2027 г. Тя ще бъде със същото тегло и отново ще бъде от сребро (проба 999/1000).

Колекцията от монети на БНБ, посветени на именити българи, през следващата година ще бъде обогатена с медна монета за “125 години от рождението на Ангел Каралийчев” с номинал от 5 евро, която ще бъде пусната през август.

През месец май 2027 г. БНБ ще пусне в обращение две възпоменателни монети с номинална стойност по 2 евро. Тези монети ще бъдат на тема “20 години България в ЕС” и “Маслодайната роза в България”. Характерно за възпоменателни монети е, че с тях ще можем да пазаруваме в магазините, както с използваните в момента монети евро. Но се различават по изображението на гърба на монетата.

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