След загубата от Англия! Ново унижение за Норвегия

Докато феновете и футболистите на Норвегия криеха сълзите си след загубата от Англия на четвъртфинала на Световното по футбол, една от националните им гордост - Norwegian Air трябваше да се сблъска с невиждано досега унижение. Което обаче тя сама си причини.

Авиопревозвачът на Норвегия предложи вчера на British Airways странен облог.

Ако англичаните загубят – един ден логото на норвежките въздушни линии да стои на страница в Инстаграм на британския превозвач. Както и обратното.

Бритиш неохотно се съгласиха на такава сделка, след като Норвегия открито ги предизвика.

Днес на всички норвежци им се наложи да преглътнат обидата, че правят резервации на националния си превозвач Norwegian Air, но там стои логото на самолетите на Великобритания, която току що ги е изхвърлила от Световното по футбол.

Да, направи го! Операторът на Норвегия смени логото на своята Instagram страница с логото на британската компания, написа RBC, която отблизо следеше облогът.

Нещо повече – с футболната загуба, норвежците загубиха май и духа на викингите, защото смирено пожелаха купата да се отнесе на Острова.

"Въпреки че турнирът приключи за нас, този мач завинаги ще остане в сърцата ни. British Airways, желаем ви всичко най-добро на полуфиналите и искрено се надяваме, че успеете да донесете купата у дома!" написаха Norwegian Air.

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