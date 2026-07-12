След 80 години! Откриха Кораба на ада

Осем десетилетия след една от най-тежките морски трагедии през Втората световна война изследователи откриха останките на японския кораб „Хофуку Мару“, на чийто борд през 1944 г. загиват повече от 1000 британски и холандски военнопленници.

Корабът е локализиран край бреговете на филипинската провинция Замбалес след продължително разследване, при което експертите използвали военни архиви, сонарни изображения и технически гмуркания.

Трагедията се разиграва на 21 септември 1944 г., когато „Хофуку Мару“ плава през Южнокитайско море като част от японски конвой. На борда му се намирали около 1200 съюзнически военнопленници. Без да знаят, че корабът превозва пленници, американски самолети атакуват конвоя с торпеда. Един от снарядите поразява плавателния съд, който се разцепва на две и потъва само за няколко минути.

От намиращите се на борда хора успяват да оцелеят едва около 200 изтощени и болни военнопленници, а мястото на корабокрушението остава неизвестно в продължение на близо 80 години.

Откритието е дело на организацията Hellships Memorial Foundation с подкрепата на Нидерландската агенция за културно наследство и Discovery Channel. Екипът анализира японски и американски военни документи, като решаваща следа се оказва дигитализиран японски доклад, публикуван през юни 2025 г. В него се съдържат карта и подробна хронология на атаката срещу конвоя.

След сравнение с военен доклад от американския самолетоносач USS Bunker Hill учените успели значително да стеснят района на търсене. Така останките били открити на около 48 километра от мястото, където дълги години се смятало, че е потънал корабът.

Първите сонарни изследвания и тестови гмуркания са извършени в края на 2025 г. и началото на 2026 г. На дълбочина около 50 метра водолазите попаднали на останките, но разпознаването им било затруднено заради дебел слой вулканична пепел, натрупана след изригването на вулкана Пинатубо през 1991 година.

По-късно морският археолог Калвин Майърс и специалистът по подводни изображения Евън Ковач заснели стотици фотографии на останките. Чрез фотограметрия те изградили подробен триизмерен модел, който бил сравнен с оригиналните чертежи на „Хофуку Мару“ от 1919 година.

Размерите на кораба, разположението на мачтите и товарните помещения, както и фактът, че корпусът е разцепен на две, напълно съответстват на историческите данни. От Нидерландската агенция за културно наследство посочват, че намереният кораб е „почти сигурно“ именно „Хофуку Мару“.

Плавателният съд е един от общо 56-те т.нар. „кораби на ада“, използвани от Япония по време на Втората световна война за превоз на над 62 000 съюзнически военнопленници. Тъй като корабите не били обозначени като превозващи пленници, съюзническите сили често ги атакували, без да знаят, че на борда се намират собствените им войници.

Условията на живот били ужасяващи. Около 1000 британски и 250 холандски пленници били натъпкани в два тесни трюма, където спели на смени. Всеки получавал по-малко от литър вода дневно, а мнозина били толкова изтощени, че не можели дори да се придвижат до тоалетната.

По време на следвоенните процеси в Сингапур оцелели британски офицери свидетелстват, че затворниците често се хранели само на няколко метра от телата на починалите си другари, а над една трета от тях били толкова изнемощели още преди отплаването, че не можели да ходят без чужда помощ.

При последните гмуркания изследователите откриват човешки останки върху палубата, но отказват да проникнат във вътрешността на кораба. По думите им „Хофуку Мару“ е военен гроб и мястото трябва да бъде запазено с уважение към жертвите.

Поради тази причина точните координати на останките не се оповестяват публично, за да бъдат предотвратени нерегламентирани посещения и евентуално плячкосване на мястото.

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