Дезодорантът ще действа по-добре! Дерматолог посочи правилото

Повечето хора посягат към дезодоранта веднага след сутрешния душ, но това невинаги е най-ефективният момент. Дезодорантите и антиперспирантите имат различно действие и трябва да се нанасят по различно време. Продуктът срещу миризма може да се използва през деня, докато антиперспирантът действа най-добре вечер върху чиста и напълно суха кожа. Правилното нанасяне може да осигури защита и през следващия ден.

Дезодорантът не спира изпотяването

Повечето продукти по магазините съчетават дезодорант и антиперспирант, но двете съставки имат различни задачи. Дезодорантът контролира неприятната миризма, без да блокира отделянето на пот. Антиперспирантът съдържа алуминиеви съединения, които временно ограничават количеството пот, достигащо до повърхността на кожата.

„Дезодорантът маскира телесната миризма, но не спира изпотяването. Можете да го нанасяте по всяко време, но винаги върху прясно почистена кожа“, обяснява д-р Ида Оренго, професор и ръководител на катедрата по дерматология в Медицинския колеж „Бейлор“.

Нанасянето върху вече изпотени подмишници не отстранява натрупаните бактерии и може само временно да прикрие миризмата. Затова кожата трябва първо да бъде измита и добре подсушена.

Антиперспирантът се слага преди сън

Най-подходящото време за антиперспирант е вечерта, когато потните жлези са по-слабо активни. Така активните вещества имат време да образуват временни запушалки в каналите и да намалят изпотяването през следващия ден. Ефектът може да продължи до 24 часа, включително след сутрешен душ.

Американската академия по дерматология също препоръчва антиперспирантите да се нанасят преди лягане върху суха кожа и да се оставят да изсъхнат напълно. Влагата може да разреди продукта и да намали ефективността му, а при по-силни формули увеличава и риска от раздразнение.

При комбиниран продукт, който едновременно контролира потта и миризмата, вечерното нанасяне обикновено дава по-добър резултат срещу изпотяването. Сутрин може да се използва отделен дезодорант, когато е необходима допълнителна защита срещу миризма.

Силните формули искат внимание

Продуктите, обозначени като действащи 36 или 48 часа, не трябва автоматично да се нанасят всеки ден. Д-р Оренго предупреждава, че честото използване на силни антиперспиранти може да раздразни чувствителната кожа. Най-разумно е да се следват указанията върху опаковката и да се намали честотата при парене, сърбеж или зачервяване.

Особено концентрираните продукти с алуминиев хлорид често се използват вечер, а на сутринта се отмиват. При прекомерно изпотяване схемата трябва да бъде уточнена с дерматолог или фармацевт, защото силната пот може да бъде и симптом на хиперхидроза.

Сухата кожа е решаваща

Антиперспирантът трябва да се нанася върху напълно сухи подмишници. След душ е добре да се изчака влагата да се изпари или кожата внимателно да се подсуши. След това продуктът се оставя да изсъхне, преди да се облекат дрехите, за да се намали рискът от бели следи, петна и протриване.

Дебелият слой не осигурява по-силна защита. Той може да остави повече следи и да предизвика раздразнение, без да увеличи ефекта. Необходимо е равномерно количество, което да покрие кожата според указанията на производителя.

След бръснене е нужна пауза

Дезодорант или антиперспирант не трябва да се нанася веднага след бръснене, особено когато кожата е зачервена или има малки порязвания. Активните вещества и ароматите могат да причинят парене и възпаление. При силните продукти с алуминиев хлорид медицинските препоръки са бръсненето да се избягва около 24 часа преди и след нанасянето.

Най-важното е да се провери какъв продукт стои върху рафта в банята. Дезодорантът е за миризмата и може да се използва сутрин или през деня върху чиста кожа. Антиперспирантът е срещу потта и има най-голям шанс да подейства, когато се нанесе вечер върху сухи подмишници.

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