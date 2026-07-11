Иван и Андрей разкриха голяма тайна за Мартин Велев

Телевизионните продуценти Иван Христов и Андрей Арнаудов се сбогуваха в официалната си страница във Фейсбук с трагично загиналия в Гърция Мартин Велев, като разкриха, че на него в огромна степен се дължи реализацията на игралния филм "Гунди – Легенда за любовта“. 36-годишният син на Весела Лечева загуби живота си при тежък инцидент с джет на полуостров Халкидики, припомня Plovdiv24.bg.

В социалната мрежа продуцентите споделиха своята дълбока тъга от раздялата със своя приятел.

На него в огромна степен дължим реализацията на "Гунди – Легенда за любовта“ – човек, който ни подкрепи с цялото си сърце, въпреки че беше верен привърженик на ЦСКА. Искрени съболезнования на неговото семейство и близки. Светъл път

написаха Иван Христов и Андрей Арнаудов.

Припомняме, че Мартин Велев е паднал във водата, след като при висока скорост е загубил равновесие и е ударил фатално главата си в джета. Инцидентът се е случил в Порто Елеа на полуостров Халкидики. 36-годишният мъж е единствен син на Весела Лечева от брака ѝ с покойния вече бизнесмен Манол Велев. Той ръководеше мащабния бизнес на фамилията заедно със своя вуйчо и брат на Весела Лечева – Даниел Лечев. Велев е семеен и очакваше скоро раждането на второто си дете.

Трагедията е станала в район, където дълбочината на водата е едва 12 метра, сочат данни на водолази, които са се опитали да окажат първа помощ на пострадалия. Намиращ се наблизо друг турист е реагирал моментално и също е направил опит да извади българина от водата, като паралелно с това на мястото бързо е пристигнал и медицински екип на Бърза помощ. Според официалната лекарска експертиза обаче силният удар при падането е причинил моментална смърт на сънародника ни още във водата.

Към момента местната морска охрана води официално разследване, за да изясни точните причини за възникването на инцидента и настъпилата последваща смърт. Във връзка с черната хроника гръцките власти отново се обръщат с официаен апел към чуждестранните туристи да бъдат изключително внимателни при упражняването на различни видове спорт в морето и изрично съветват да се избягва влизането във водата при наличието на силен вятър и високи вълни.

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