Цънцарова отмъстила тежко на своя душманин в БТВ

Отмъщението на Мария Цънцарова. Така спокойно можем да наречем гигантския скандал, разразил се вчера покрай решението на шефа на новините в bTV Асен Иванов да изхвърли от участие в предаването "Лице в лице" младия активист Мартин Атанасов.

Изцепката на началника стана публично достояние, след като журналисти от медията изпратиха на автора на платформата "Черна писта" вътрешния си чат. В който Асен брутално отсвирва Мартин и си позволява не много джентълменски подмятания по адрес на уволнената лично от него Мария Цънгарова.

Тя отдавна чакала удобния момент шефът й да се издъни, за да го омаскари публично.

Именно нейни хора са разпространили тайния чат на bTV, а Цънцарова е първата, която го е видяла, много преди да го получи потърпевшият Мартин.

За никого не е тайна, че Асен Иванов не се радва на уважението и любовта на подчинените си, които го наричат зад гърба му "Кебапчията" заради участието в партията на Николай Бареков ББЦ.

Освен това, макар и изгонена, Мария има много силно лоби в телевизията.

Там има емблематични имена като Росен Цветков, Жени Марчева и Теодор Ангелов, които са близки с Цънцарова.

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